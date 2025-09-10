Un cambio total: Gimena Accardi sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo corte de pelo

La actriz generó un enorme revuelo entre sus fanáticos. Especulan que su separación con Nicolás Vázquez motivó la decisión.

Las redes sociales hicieron viral el supuesto affaire entre Gimena Accardi y uno de sus compañeros.

Gimena Accardi debió enfrentar a la prensa después de confirmar su separación de Nicolás Vázquez y admitir que le había sido infiel tras 18 años de relación. Lejos de quedarse en ese capítulo, la actriz eligió dar un giro a su presente y apostó por un cambio estético que marcó el inicio de una nueva etapa.

EL nuevo look de Gimena Accardi En sus historias de Instagram compartió el resultado de su decisión: volvió a lucir sus rulos naturales. “Hoy, como todos los miércoles, nos vemos con Olga. Y voy con mis rulos”, escribió con entusiasmo. En otra publicación reforzó el mensaje: “Damos por iniciada la temporada de rulos”, en sintonía con una energía renovadora.

El look elegido completó esa apuesta: chaleco de sastrería blanco, con espalda abierta y lazo, junto a un pantalón deportivo verde con tres franjas amarillas al costado. Un outfit casual y fresco con el que se mostró en el streaming Olga, donde confirmó que los pequeños rituales y su agenda profesional forman parte del sostén en su momento personal.

El nuevo look de Gimena Accardi El nuevo look de Gimena Accardi. Su participación en OLGA Días atrás, Accardi había hablado con LAM y SQP tras el final de su participación en Soñé que volaba: “El ciclo está en su camino y ya sabíamos que terminaba hace mucho. Fue un año y medio hermoso”, aseguró, al mismo tiempo que se definió “bien, acá como ven”, aunque con un tono más apesadumbrado. También descartó que su salida del programa estuviera vinculada a la fuerte exposición mediática.