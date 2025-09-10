10 de septiembre de 2025 - 21:33

Un cambio total: Gimena Accardi sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo corte de pelo

La actriz generó un enorme revuelo entre sus fanáticos. Especulan que su separación con Nicolás Vázquez motivó la decisión.

Las redes sociales hicieron viral el supuesto affaire entre Gimena Accardi y uno de sus compañeros.

Las redes sociales hicieron viral el supuesto affaire entre Gimena Accardi y uno de sus compañeros.

Foto:

Web
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Se supo la identidad del joven con el que Gimena Accardí habría engañado a Nico Vázquez.

Volvió a hablar: Gimena Accardi reveló cómo lleva su relación con Nicolás Vázquez luego de su separación

Por Redacción Espectáculos
quien es el famoso con el que relacionan a gimena accardi

Quién es el famoso con el que relacionan a Gimena Accardi

Por Redacción Espectáculos

EL nuevo look de Gimena Accardi

En sus historias de Instagram compartió el resultado de su decisión: volvió a lucir sus rulos naturales. “Hoy, como todos los miércoles, nos vemos con Olga. Y voy con mis rulos”, escribió con entusiasmo. En otra publicación reforzó el mensaje: “Damos por iniciada la temporada de rulos”, en sintonía con una energía renovadora.

El look elegido completó esa apuesta: chaleco de sastrería blanco, con espalda abierta y lazo, junto a un pantalón deportivo verde con tres franjas amarillas al costado. Un outfit casual y fresco con el que se mostró en el streaming Olga, donde confirmó que los pequeños rituales y su agenda profesional forman parte del sostén en su momento personal.

El nuevo look de Gimena Accardi
El nuevo look de Gimena Accardi.

El nuevo look de Gimena Accardi.

Su participación en OLGA

Días atrás, Accardi había hablado con LAM y SQP tras el final de su participación en Soñé que volaba: “El ciclo está en su camino y ya sabíamos que terminaba hace mucho. Fue un año y medio hermoso”, aseguró, al mismo tiempo que se definió “bien, acá como ven”, aunque con un tono más apesadumbrado. También descartó que su salida del programa estuviera vinculada a la fuerte exposición mediática.

Embed

Las especulaciones sobre su nueva vida no tardaron en aparecer. Consultada por la versión que la vinculaba con Ulises, un joven deportista de 20 años, respondió tajante: “Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo de exposición. Ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que dijo cande vetrano sobre el escandalo por el supuesto affaire entre andres gil y gimena accardi

Qué dijo Cande Vetrano sobre el escándalo por el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Por Redacción Espectáculos
Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez intercambiaron elogios por el cierre de la obra "En Otras Palabras"

Por Redacción Espectáculos
Mimi Alvarado destrozó Pedro Alfonso y Paula Chaves

Mimi Alvarado encendió la polémica contra Pedro Alfonso y Paula Chaves con durísimas acusaciones

Por Redacción
filtran fotos intimas de luciana salazar en divasplay: la recreacion de un clasico de los 2000

Filtran fotos íntimas de Luciana Salazar en DivasPlay: la recreación de un clásico de los 2000

Por Redacción