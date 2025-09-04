4 de septiembre de 2025 - 14:45

Quién es el famoso con el que relacionan a Gimena Accardi

La actriz reveló públicamente que le fue infiel a Nico Vázquez y en Intrusos revelaron quién será el hombre "random" con el que tuvo un acercamiento.

Gimena Accardi sorprendió en los últimos días al confesar que le había sido infiel a Nicolás Vázquez después de casi veinte años de relación. La actriz intentó bajarle el tono a su declaración al remarcar que se trató de un “random”, alguien ajeno al ambiente artístico, pero esa versión empezó a tambalear cuando surgieron más detalles sobre el episodio.

Agustín Franzoni sería el "rándom" de Gime Accardi

En Intrusos, Paula Varela aseguró haber accedido a información que vincula directamente a un nombre con la historia. Según contó, el hombre con quien Accardi habría estado es Agustín Franzoni, influencer y hermano de Naty Franzoni.

“A mí me contaron de Gimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos... Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’”, relató la periodista en el programa.

El dato que conecta a ambos surge de un viaje a Estados Unidos, más precisamente al reconocido festival de música Coachella. Tanto Accardi como Franzoni fueron invitados por una marca para participar del evento junto a otros influencers y streamers.

Allí compartieron actividades, viajes y encuentros en grupo. En ese contexto, empezaron a circular los rumores sobre una cercanía mayor entre la actriz y el joven.

El encuentro entre los famosos se habría dado en el Coachella

Incluso, Varela reforzó su versión al señalar que varios testigos habrían visto a ambos dentro del mismo grupo. “Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí”, explicó.

Mientras tanto, Gimena Accardi no volvió a dar declaraciones públicas después de su confesión inicial, aunque en su cuenta de Instagram compartió un posteo promocional desde Coachella: "ahora hago estas cosas chicos @aperolargentina @aperolspritzofficial #aperolcoachella #aperolspritz #beberconmoderacion".

Con estas revelaciones, el “random” al que había hecho referencia la actriz ya tendría nombre y apellido. “Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, cerró Varela en Intrusos, dejando la polémica instalada en la agenda mediática.

