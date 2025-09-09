Qué dijo Cande Vetrano sobre el escándalo por el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La actriz rompió el silencio luego de que su pareja y padre de su hijo quedó involucrado en medio de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Cande Vetrano enfrentó por primera vez las versiones que en las últimas semanas la involucraron de manera indirecta en un escándalo mediático. En medio de la separación de Gimena Accadi y de Nico Vázquez, quienes ya están divorciados, quedó Andrés Gil -pareja de la ex Casi Ángeles- señalado como el tercero en discordia.

La actriz asistió a la avant premiere de Verano Trippin, película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, bajo la dirección de Morena Fernández Quinteros. Lo hizo junto a Gil, padre de su hijo Pino, con quien se mostró muy unida y relajada frente a las cámaras, enviando un mensaje implícito sobre la solidez de su relación.

Rompió el silencio Cande Vetrano La prensa, atenta a sus movimientos, no tardó en consultarle por los trascendidos que la tenían como una de las protagonistas indirectas de la noticia del momento. Sin rodeos, la actriz respondió con naturalidad. “Superbién, estoy contenta”, aseguró con una sonrisa, dejando claro que no piensa permitir que los rumores empañen su presente personal ni profesional.

Embed El periodista Santiago Riva Roy fue un poco más allá y le preguntó cómo le afecta lo que se dice. Con frescura, Cande contestó: “Son cosas que pasan. La paja de la vida”. De esa manera, mostró que prefiere quitarle dramatismo a las versiones y evitar que la presión mediática condicione su ánimo.

Cande Vetrano y Andrés Gil se muestran juntos públicamente tras el escándalo La actriz, que transita una etapa de consolidación en su carrera y mantiene un bajo perfil en lo personal, buscó transmitir tranquilidad con cada una de sus respuestas. La elección de presentarse en la alfombra roja junto a su pareja también funcionó como un gesto claro de respaldo y de confianza mutua frente a los comentarios que circularon en los últimos días.