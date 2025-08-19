Gime Accardi negó haberle sido infiel a Nico Vázquez con Andrés Gil y se enojó con un notero

Gimena Accardi volvió a hablar públicamente sobre la separación de Nicolás Vázquez y, en medio de la polémica por la infidelidad que reconoció, negó de manera tajante haber estado vinculada sentimentalmente con el actor Andrés Gil . Este martes, a la salida de Olga, enfrentó a la prensa y se sinceró sobre el momento personal que atraviesa.

El impactante video de Nico Vázquez y de Gime Accardi en Casi Ángeles que predijo la infidelidad

Molesta por las versiones que circularon en las últimas horas, la actriz aclaró que la situación no tuvo relación alguna con él y expresó su enojo por la exposición de un tema que, según dijo, debería haber quedado en la intimidad de su pareja.

“Lamento, antes de hacerlo público, y este escarnio total y absoluto de algo que es privado, yo no pertenezco al Estado, a mí no me votaron, yo no le doy explicaciones a la gente de lo que hago con mi vida privada ", dijo visiblemente molesta frente a la decena de micrófonos de prensa.

"Bastante tengo con el dolor que tengo de haberle causado un dolor a mi marido. Y así todo, me perdonó, me abrazó , ya veníamos mal, y fue como una gota que rebalsó el vaso”, expresó en un móvil.

Accardi explicó que decidió contar lo sucedido porque para ella circulaba información errónea y deseaba frenar las especulaciones que involucraban a personas ajenas a la situación .

Embed - "FUE UN DESLIZ, UNA CAÑITA AL AIRE", Gimena Accardi admitió la infidelidad a Nicolás Vázquez

“Decidí contarlo, primero porque ayer se habló una parte de verdad y una parte que no y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados en el medio, hay una familia sufriendo al otro lado, y necesito aclarar eso.

"Me hago cargo de lo que hice, putéenme, espérenme la salida, escupirme, decirme infiel de mierda, lo que quieran”, afirmó.

En pocas palabras - Gimena Accardi - Andres Gil.jpg Los jóvenes Juana y Abel en sus primeros años de pareja. Prensa Vanesa Bafaro

La actriz también se refirió al fuerte hostigamiento que recibe en redes sociales y al impacto que eso tiene en su vida cotidiana. “Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana, básicamente, porque es demasiado el odio, el hostigamiento. Prefiero no saberlo porque prefiero no leerlo por mi salud mental... Con la persona que yo tenía que aclararlo, ya lo aclaré.

"Nos amamos, nuestro vínculo sigue siendo hermoso. Nuestros 18 años de relación fueron preciosos. Nicolás me dio los mejores 18 años de mi vida. Yo se los di a él sin duda”, sostuvo.

En cuanto a la infidelidad, dejó en claro que se trató de un hecho aislado. “No me enamoré de nadie. Nunca hubo una relación paralela. Fue un desliz total. Es una vergüenza total para mí tener que estar haciendo con todos estos micrófonos como si yo fuera mediática. Saben que no somos una pareja mediática”, dijo.

Gimena Accardi se enojó con la pregunta que le hizo un notero

"¿Con el desliz hubo convivencia Gimena?", indagó el notero Martín Salwe y la actriz se molestó con esa pregunta. "¿Vos me estás cargando? Pero si te acabo de decir que fue un desliz, una pavada total, una cosa completamente pasajera... cómo voy a convivir, por favor. Hace 18 años que convivo solamente con Nicolás Vázquez", respondió.