19 de agosto de 2025 - 13:48

Gime Accardi negó haberle sido infiel a Nico Vázquez con Andrés Gil y se enojó con un notero

La actriz habló con la prensa en la puerta del streaming en el que trabaja y se sinceró respecto a los rumores que circulan acerca de con quién engañó a su marido.

Gimena Accardi
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Gimena Accardi confirmó en vivo que le fue infiel a Nico Vázquez: Me mandé una cagada

Gimena Accardi admitió su infidelidad a Nico Vázquez y dijo con quién la cometió

Por Redacción Espectáculos
el impactante video de nico vazquez y de gime accardi en casi angeles que predijo la infidelidad

El impactante video de Nico Vázquez y de Gime Accardi en Casi Ángeles que predijo la infidelidad

Por Redacción Espectáculos

Molesta por las versiones que circularon en las últimas horas, la actriz aclaró que la situación no tuvo relación alguna con él y expresó su enojo por la exposición de un tema que, según dijo, debería haber quedado en la intimidad de su pareja.

“Lamento, antes de hacerlo público, y este escarnio total y absoluto de algo que es privado, yo no pertenezco al Estado, a mí no me votaron, yo no le doy explicaciones a la gente de lo que hago con mi vida privada", dijo visiblemente molesta frente a la decena de micrófonos de prensa.

"Bastante tengo con el dolor que tengo de haberle causado un dolor a mi marido. Y así todo, me perdonó, me abrazó, ya veníamos mal, y fue como una gota que rebalsó el vaso”, expresó en un móvil.

Embed - "FUE UN DESLIZ, UNA CAÑITA AL AIRE", Gimena Accardi admitió la infidelidad a Nicolás Vázquez

Gimena Accardi decidió salir a hablar para frenar las especulaciones

Accardi explicó que decidió contar lo sucedido porque para ella circulaba información errónea y deseaba frenar las especulaciones que involucraban a personas ajenas a la situación.

“Decidí contarlo, primero porque ayer se habló una parte de verdad y una parte que no y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados en el medio, hay una familia sufriendo al otro lado, y necesito aclarar eso.

"Me hago cargo de lo que hice, putéenme, espérenme la salida, escupirme, decirme infiel de mierda, lo que quieran”, afirmó.

En pocas palabras - Gimena Accardi - Andres Gil.jpg
Los jóvenes Juana y Abel en sus primeros años de pareja.

Los jóvenes Juana y Abel en sus primeros años de pareja.

La actriz también se refirió al fuerte hostigamiento que recibe en redes sociales y al impacto que eso tiene en su vida cotidiana. “Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana, básicamente, porque es demasiado el odio, el hostigamiento. Prefiero no saberlo porque prefiero no leerlo por mi salud mental... Con la persona que yo tenía que aclararlo, ya lo aclaré.

"Nos amamos, nuestro vínculo sigue siendo hermoso. Nuestros 18 años de relación fueron preciosos. Nicolás me dio los mejores 18 años de mi vida. Yo se los di a él sin duda”, sostuvo.

En cuanto a la infidelidad, dejó en claro que se trató de un hecho aislado. “No me enamoré de nadie. Nunca hubo una relación paralela. Fue un desliz total. Es una vergüenza total para mí tener que estar haciendo con todos estos micrófonos como si yo fuera mediática. Saben que no somos una pareja mediática”, dijo.

Gimena Accardi se enojó con la pregunta que le hizo un notero

"¿Con el desliz hubo convivencia Gimena?", indagó el notero Martín Salwe y la actriz se molestó con esa pregunta. "¿Vos me estás cargando? Pero si te acabo de decir que fue un desliz, una pavada total, una cosa completamente pasajera... cómo voy a convivir, por favor. Hace 18 años que convivo solamente con Nicolás Vázquez", respondió.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

La supuesta amante de Martín Demichelis habló sobre su relación con el exentrenador de River: fue en Mendoza

Por Agustín Zamora
cual es la serie francesa de netflix que pelea a merlina y en el barro en lo mas visto

Cuál es la serie francesa de Netflix que pelea a "Merlina" y "En el barro" en lo más visto

Por Andrés Aguilera
La nueva película que ingresó a Netflix, un drama sueco.

En 2 horas, la nueva película de Netflix muestra cómo un estudiante termina en el mundo del crimen

Por Redacción Espectáculos
¿Los Jonas Brothers y Tini juntos en una canción?

Los Jonas Brothers quieren hacer una canción con Tini: qué dijo la argentina

Por Redacción Espectáculos