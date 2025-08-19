Confirmado: Sin Bandera dará un show en Mendoza y ya se pueden comprar las entradas

El dúo, ícono de la música romántica latina, ofrecerá un show el 18 de febrero. Las entradas salieron a la venta este martes.

Sin Bandera, el dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris, se prepara para un regreso inolvidable a Mendoza. El show será el miércoles 18 de febrero de 2026, a las 21, en el Arena Maipú Stadium.

Tras agotar la preventa en menos de una hora, la venta general de entradas se habilitó este martes 19 de agosto a las 13 horas, en Ticketek.com.ar y en las boleterías del Arena (solo efectivo). Además, habrá un beneficio exclusivo para clientes Visa Banco Galicia, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

En el marco de esta gira internacional, Sin Bandera regresa a la Argentina con varias fechas ya confirmadas. El recorrido comenzará el 14 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires, en coincidencia con el Día de los Enamorados, continuará el 16 en el Anfiteatro de Rosario, el 18 en nuestra provincia y el 19 en el Quality Arena de Córdoba.

image Cómo será el show El espectáculo promete un repaso por los temas que marcaron a una generación, entre ellos “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro”, “Mientes tan bien”, “Suelta mi mano” y “En ésta no”. A este repertorio se sumarán canciones inéditas que llegarán a fines de año como parte del nuevo disco, en el que el dúo sigue explorando melodías íntimas y letras cargadas de emoción.

El regreso tiene un condimento especial: la celebración de los 25 años del álbum debut Sin Bandera, lanzado en 2001 y convertido en un clásico del pop latino. Ese disco, recordado por sus baladas sinceras y armonías impecables, redefinió el género romántico en la música latina y todavía es referencia para artistas y oyentes.

“Será una oportunidad única para revivir los comienzos de la banda y celebrar juntos una historia que sigue escribiéndose”, anunciaron los organizadores.