El famoso cantante de música cristiana Marcos Witt dará un show este jueves en Mendoza

En el marco de su Legado Tour, el pastor y cantante de música cristiana volverá a Mendoza. Dónde comprar las entradas.

Marcos Witt regresa a la Argentina con su Legado Tour y Mendoza será la primera parada de este esperado reencuentro. El reconocido cantante y referente de la música cristiana en español se presentará el jueves 21 de agosto, a las 21, en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). Las entradas ya están disponibles a través de Entradaweb.com.ar.

Con más de tres décadas de trayectoria y múltiples premios internacionales, Witt vuelve al país para ofrecer una velada atravesada por gratitud, esperanza y adoración.

Marcos Witt (prensa baja 1) Cómo será el show El eje de la gira es “Legado: Generaciones Adorando”, su más reciente álbum, en el que reúne voces de distintas generaciones bajo un mismo sentimiento de fe. Este proyecto recupera canciones que marcaron a la música cristiana y las conecta con nuevas formas de expresión contemporánea.

En el Bustelo, el artista recorrerá clásicos de su repertorio como “Al estar aquí”, “Gracias/Tu fidelidad”, “Poderoso” y “Temprano yo te buscaré/Yo te busco”, entre otros. Se trata de un concierto que, más allá de la música, invitará a reflexionar sobre “el legado que dejamos, celebrar la fidelidad de Dios y sembrar en las nuevas generaciones”.