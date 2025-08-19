19 de agosto de 2025 - 11:27

La vez que la China Suárez habló de como se comporta en las relaciones Gimena Accardi: "Detrás de esa carita..."

Ambas actrices consolidaron su amistad compartiendo elenco, pero con el tiempo tomaron caminos distintos.

Gimena Accardi y la China Suárez tenían una buena relación pero se quebró hace varios años.

Gimena Accardi y la China Suárez tenían una buena relación pero se quebró hace varios años.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Gimena Accardi y la China Suárez se hicieron muy amigas durante el período en el que ambas grabaron Casi Ángeles (2007-2010) , sentimiento que continuó por varios años, pero en el momento en que la actual novia de Mauro Icardi más necesitó su apoyo no lo tuvo.

Leé además

asi es la nueva casa de mauro icardi y de la china en turquia: decoracion verde y un vestidor al estilo wanda

Así es la nueva casa de Mauro Icardi y de la China en Turquía: decoración verde y un vestidor al estilo Wanda

Por Redacción Espectáculos
nunca jamas: benjamin vicuna revelo los secretos de su relacion actual con la china suarez

"Nunca jamás": Benjamín Vicuña reveló los secretos de su relación actual con la China Suárez

Por Redacción Espectáculos

Según contó Gimena en el período del “Wandagate”, el punto de conflicto entre ella y Nico Vázquez y la China, se dio cuando la pareja esperaba algún gesto de parte de su amiga en común tras la muerte de Santiago, el hermano del actor, en diciembre de 2016.

Gimena Accardi
Gimena Accardi y la China Suárez tenían una buena relación pero se quebró hace varios años.

Gimena Accardi y la China Suárez tenían una buena relación pero se quebró hace varios años.

Ambos sintieron que la China no los acompañó ni los contuvo en ese dramático momento. “Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una manera que no esperábamos respecto de un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi”, reveló Accardi.

REVELARON QUÉ DIJO LA CHINA SUÁREZ SOBRE LA PERSONALIDAD DE GIME ACCARDI TRAS SU PELEA

Suárez, por su parte, se habría molestado por una foto de Accardi con Pampita, enemiga de Suárez en ese momento. El distanciamiento se hizo evidente cuando la China dejó de seguir a Gime en redes sociales.

Gimena Accardi
Gimena Accardi y la China Suárez tenían una buena relación pero se quebró hace varios años.

Gimena Accardi y la China Suárez tenían una buena relación pero se quebró hace varios años.

Más adelante, Gime contó en LAM que nunca le guardó rencor a la China: Éramos hermanas, literal, pero está todo bien. Tenemos una buena relación, cordial. Nos hemos cruzado en miles de eventos”, dijo.

Todo hubiera quedado ahí si no fuera porque este lunes, en el marco del anuncio de que Gime Accardi reconocerá públicamente su infidelidad a Nico Vázquez, Pepe Ochoa trajo a colación una anécdota.

“Si hilamos fino y nos vamos a las notas de antaño, de las cosas que decía, muy solapadamente, la China cuando hablaba de Gime, hablaba de que no era tan buena y de que detrás de esa carita angelical se escondía un demonio”, dijo el panelista “suricata”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

gime accardi nego haberle sido infiel a nico vazquez con andres gil y se enojo con un notero

Gime Accardi negó haberle sido infiel a Nico Vázquez con Andrés Gil y se enojó con un notero

Por Redacción Espectáculos
La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

La supuesta amante de Martín Demichelis habló sobre su relación con el exentrenador de River: fue en Mendoza

Por Agustín Zamora
cual es la serie francesa de netflix que pelea a merlina y en el barro en lo mas visto

Cuál es la serie francesa de Netflix que pelea a "Merlina" y "En el barro" en lo más visto

Por Andrés Aguilera
el impactante video de nico vazquez y de gime accardi en casi angeles que predijo la infidelidad

El impactante video de Nico Vázquez y de Gime Accardi en Casi Ángeles que predijo la infidelidad

Por Redacción Espectáculos