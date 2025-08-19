La vez que la China Suárez habló de como se comporta en las relaciones Gimena Accardi: "Detrás de esa carita..."

Gimena Accardi y la China Suárez tenían una buena relación pero se quebró hace varios años.

Gimena Accardi y la China Suárez se hicieron muy amigas durante el período en el que ambas grabaron Casi Ángeles (2007-2010) , sentimiento que continuó por varios años, pero en el momento en que la actual novia de Mauro Icardi más necesitó su apoyo no lo tuvo.

Según contó Gimena en el período del “Wandagate”, el punto de conflicto entre ella y Nico Vázquez y la China, se dio cuando la pareja esperaba algún gesto de parte de su amiga en común tras la muerte de Santiago, el hermano del actor, en diciembre de 2016.

Gimena Accardi Gimena Accardi y la China Suárez tenían una buena relación pero se quebró hace varios años. Web Ambos sintieron que la China no los acompañó ni los contuvo en ese dramático momento. “Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una manera que no esperábamos respecto de un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi”, reveló Accardi.

REVELARON QUÉ DIJO LA CHINA SUÁREZ SOBRE LA PERSONALIDAD DE GIME ACCARDI TRAS SU PELEA Suárez, por su parte, se habría molestado por una foto de Accardi con Pampita, enemiga de Suárez en ese momento. El distanciamiento se hizo evidente cuando la China dejó de seguir a Gime en redes sociales.

Gimena Accardi Gimena Accardi y la China Suárez tenían una buena relación pero se quebró hace varios años. Web Más adelante, Gime contó en LAM que nunca le guardó rencor a la China: Éramos hermanas, literal, pero está todo bien. Tenemos una buena relación, cordial. Nos hemos cruzado en miles de eventos”, dijo.