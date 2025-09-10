10 de septiembre de 2025 - 22:59

Lali habló del escándalo entre Gimena Accardi y Nico Vázquez y defendió a Cande Vetrano

En diálogo con Puro Show, la cantante dio su opinión sobre la escandalosa ruptura entre Vázquez y Accardi.

Por Redacción Espectáculos

El conflicto mediático que generó la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez no solo tuvo repercusiones directas en la pareja, sino que también alcanzó a Andrés Gil y Cande Vetrano, quienes fueron mencionados en versiones que los situaban como “daños colaterales” de la ruptura. Ante esa situación, Lali Espósito salió a hablar y aclaró cómo quedó la relación de todos ellos en medio de las especulaciones.

Gimena Accardi y Nico Vázquez separados

Las palabras de Lali

En una entrevista con Puro Show y otros programas de espectáculos, Lali relató cómo acompañó a Cande durante la presentación del film Verano Trippin, en medio de rumores que vinculaban a Gil como “el tercero en discordia”. La cantante fue contundente: “¡Como siempre! Mis amigos, como siempre”. Y, cuando el cronista mencionó lo difícil del momento, ella coincidió: “Sí, por supuesto. Con su bebé, con Andrés. Yo soy hermana de Cande, soy familia. Así que la acompañé porque sé lo que es también que a veces se digan cosas que no son, ¿viste?”.

El impacto emocional de la noticia

Espósito se detuvo especialmente en el impacto emocional de las versiones: “Aunque las cosas no sean verdad, te golpean en tu seno familiar y estás como confundido. Y decís ‘che, qué bajón esto que dicen’. Ellos son dos personas muy tranquilas, dos personajes públicos muy tranquilos. Así que lo atravesaron como pudieron, pero bien”.

Otro tema que generó curiosidad fue la actividad en redes sociales. El cronista le señaló que llamaba la atención la falta de “me gusta” tanto de ella como de Cande en las publicaciones de Accardi en los últimos meses. Frente a eso, Lali se defendió con humor: “Ah, pero yo no soy muy ‘likera’, ¿eh? Chequeen a todos mis amigos y van a ver que no soy tan ‘likera’. En general. Pero sí, ¿cómo no la voy a ‘likear’ a Gime? Por supuesto que sí, y a Nico con su obra, los recontra likeo”.

