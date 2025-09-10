Lali habló del escándalo entre Gimena Accardi y Nico Vázquez y defendió a Cande Vetrano

El conflicto mediático que generó la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez no solo tuvo repercusiones directas en la pareja, sino que también alcanzó a Andrés Gil y Cande Vetrano, quienes fueron mencionados en versiones que los situaban como “daños colaterales” de la ruptura. Ante esa situación, Lali Espósito salió a hablar y aclaró cómo quedó la relación de todos ellos en medio de las especulaciones.

Gimena Accardi y Nico Vázquez separados Las palabras de Lali En una entrevista con Puro Show y otros programas de espectáculos, Lali relató cómo acompañó a Cande durante la presentación del film Verano Trippin, en medio de rumores que vinculaban a Gil como “el tercero en discordia”. La cantante fue contundente: “¡Como siempre! Mis amigos, como siempre”. Y, cuando el cronista mencionó lo difícil del momento, ella coincidió: “Sí, por supuesto. Con su bebé, con Andrés. Yo soy hermana de Cande, soy familia. Así que la acompañé porque sé lo que es también que a veces se digan cosas que no son, ¿viste?”.

Embed Lali, en exclusiva en #PuroShow: la artista habló de todo, sus shows, sus dedicatorias, su vínculo con Cande Vetrano y más.@puroshowok pic.twitter.com/3MopDSISjR — eltrece (@eltreceoficial) September 9, 2025 El impacto emocional de la noticia Espósito se detuvo especialmente en el impacto emocional de las versiones: “Aunque las cosas no sean verdad, te golpean en tu seno familiar y estás como confundido. Y decís ‘che, qué bajón esto que dicen’. Ellos son dos personas muy tranquilas, dos personajes públicos muy tranquilos. Así que lo atravesaron como pudieron, pero bien”.