Ricardo Arjona agregó otro show y ya vendió 11 fechas en Argentina: que día será la nueva función

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona regresará a Argentina en mayo de 2026 y brindará una serie de shows en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Insólito: quién es la famosa cantante con la que estaría Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández

Expectativas: Telefe confirmó que el año que viene volverá a producir un famoso reality show

El artista demostró el gran éxito y la fidelidad de su público argentino tras agotar rápidamente 10 fechas en el estadio de Buenos Aires, programadas para el 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23, 24 de mayo. Debido a esta demanda en tiempo récord, Arjona agregó una nueva funcion para el 8 de mayo de 2026.

Con producción de Fenix Entertainment, "Lo que el SECO no dijo" es el título de la gira que trae a Arjona de vuelta al país, uno de los más fieles a su música.

La última vez que Arjona estuvo en Argentina fue en diciembre de 2023 , con dos conciertos en el estadio Vélez, en el marco de su tour "Blanco y negro", el cual también lo había traído a Mendoza el 23 de febrero de ese año.

El artista también agotó en tiempo récord 23 recitales en su país natal , en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, así como otros dos en Nueva York , en el legendario Madion Squste garden y cinco sold out en el Kaseya Center en Miami.

Arjona anunció que actualmente trabaja en un nuevo proyecto discográfico de nombre homónimo a la gira actual, que ya tiene próximo a lanzamiento. Según sus propias palabras, este es uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento.

Venta de entradas

Los tickets para la nueva fecha estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre a las 16 horas, y la venta se realizará únicamente a través de la página oficial del Movistar Arena.

Los precios arrancan en $95.000 + Service Charge, según la ubicación.

Precios de entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026: precios y dónde comprar Precios de entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026: precios y dónde comprar