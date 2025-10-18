Murió Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro, a los 54 años

La noticia fue confirmada a Teleshow por el entorno del periodista, que en los últimos tiempos enfrentó un diagnóstico de cáncer de pulmón y también sufrió un accidente cerebrovascular.

A los 54 años murió Mariano Castro, periodista, actor y hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro. Una figura reconocida por su vínculo inquebrantable con su hermano gemelo, Mariano venía enfrentando problemas de salud que marcaron sus últimos años.

Fuentes cercanas al entorno familiar confirmaron a Teleshow la triste noticia. Castro había lidiado con un diagnóstico de cáncer de pulmón y, más recientemente, había sufrido un Accidente Cerebrovascular (ACV), por el que atravesó un largo y complejo proceso de recuperación.

Una vida marcada por la conexión gemela Mariano Castro tuvo una extensa trayectoria profesional, incursionando en el periodismo, la actuación y el modelaje. Sin embargo, su vida estuvo profundamente ligada a la memoria de su hermano, Juan Castro, cuyo fallecimiento en marzo de 2004 dejó una herida imborrable en la familia.

Los periodistas Juan y Mariano Castro en una de sus fotos más emblemáticas A lo largo de los años, Mariano eligió la esfera pública para mantener vivo el recuerdo de Juan, rememorando en cada aniversario la complicidad y la relación única que solo se comparte entre gemelos. Sus testimonios eran un emotivo recordatorio de ese lazo que trascendía la vida profesional de ambos.

Padre y artista En el plano personal, Mariano era padre de León, fruto de su relación con la actriz y directora Mey Scápola.