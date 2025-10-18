Montaña: un nuevo festival pone a Mendoza en el mapa grande de la música

El paisaje del pedemonte mendocino será el telón de fondo de un debut que apunta alto. Esta tarde, desde las 16.30, el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo recibirá la edición lanzamiento del Festival Montaña , un encuentro que busca unir lo mejor de la música, el arte urbano y la cultura local bajo un mismo horizonte: la montaña.

Detrás del proyecto están En Vivo Producciones, Crack y Popart Música, tres productoras con experiencia en grandes eventos nacionales, que cuentan además con el apoyo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo. “Queremos que Mendoza tenga su propio gran festival, un espacio donde confluyan generaciones y estilos”, señalaron los organizadores, quienes confían en que esta primera edición siente las bases de un clásico.

El corazón del festival late en sus escenarios. Serán dos —Oeste y Sur— y allí se presentará una grilla que combina nombres consagrados con propuestas emergentes. No Te Va Gustar , Trueno , Dillom y El Kuelgue encabezan una programación donde también destacan Cruzando el Charco, Peces Raros, Zoe Gotusso, los chilenos Niños del Cerro y las mendocinas La Blunty y Magnolia Monti.

La apuesta es clara: conectar lo urbano con lo natural, lo local con lo latinoamericano, lo nuevo con lo histórico. En ese cruce está la esencia del Festival Montaña.

Quienes asistan no solo encontrarán recitales, sino una experiencia integral. En el predio habrá zonas de descanso, activaciones de marca, puntos de hidratación gratuita y una propuesta gastronómica diversa.

Dillom, uno de los músicos más importantes que se presentan en Montaña

El sector “Sabores del Pedemonte” reunirá food trucks y cocineros con platos regionales, opciones vegetarianas, sin TACC y recetas de autor. En paralelo, el Wine Garden “Vino al Refugio” ofrecerá una selección de bodegas mendocinas que permitirá disfrutar del vino en un entorno relajado, entre montañas y buena música.

Zoe Gotusso La voz de una de las cantantes más encantadoras de la Argentina, presente en Montaña. [email protected]

Arte y naturaleza

El arte urbano también será protagonista. Muralistas como Cees, Hechicero One y Planeta Visual 1 intervendrán distintos sectores del predio con obras inspiradas en la geografía y la energía del lugar.

Además, la artista Ayelén Bonelli, junto al estudio Vacanegra Diseño, creará una pieza escultórica que se convertirá en el emblema del festival: una gema simbólica que representa su espíritu libre y vibrante.

ntvg NTVG, la banda uruguaya más potente visita Montaña. [email protected]

Innovación y sustentabilidad

El evento se plantea como un espacio moderno y responsable. Por eso contará con un plan de gestión ambiental que promueve el uso de ecovasos reutilizables y la reducción de residuos.

Otro de sus puntos innovadores es el sistema Cashless, que elimina el uso de efectivo o tarjetas dentro del predio. Todo se pagará mediante un crédito electrónico precargado que los asistentes podrán obtener desde la web www.popmeals.net.

Al registrarse, cada usuario recibe un código QR que servirá para comprar comida, bebida o merchandising durante el evento. También se podrá recargar saldo en puntos específicos dentro del predio.

“Queremos que el público se enfoque en disfrutar, no en hacer filas ni preocuparse por el cambio. El Cashless nos permite una experiencia más ágil, moderna y segura”, explican desde la organización.

Peces Raros Peces Raros viene pisando fuerte en los escenarios nacionales. [email protected]

Entradas y accesos

El festival ofrecerá dos modalidades de ingreso. La entrada General permitirá acceder a todos los shows y espacios comunes, mientras que la VIP Cóndor incluirá beneficios extra: ingreso diferenciado, estacionamiento exclusivo, vista preferencial de los escenarios, baños privados y bebidas de cortesía (en cantidad limitada).

Las entradas se consiguen a través de Tuentrada.com, donde continúa disponible la fase 4 con descuento, hasta agotar stock.

Montaña no es solo un festival: es una declaración de principios. En una provincia con una fuerte identidad artística y natural, la iniciativa busca combinar esos dos mundos para ofrecer algo que hasta ahora no existía en esta escala. Si su debut cumple las expectativas, Mendoza podría sumar un nuevo ícono a su calendario cultural. Y todo indica que el viaje recién empieza.