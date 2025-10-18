Dillom: El "enfant terrible" que reordenó el tablero en la escena urbana argentina

Con apenas 24 años, Dylan León Masa —Dillom— se convirtió en una figura imprescindible de la escena urbana porteña para empezar, con una proyección nacional e internacional que supera a muchos de sus pares. Su mezcla de humor negro, agresividad sonora y una intención estética de autor lo empujó de sesiones virales a discos conceptuales y colaboraciones que lo colocaron frente a públicos diversos. Esta noche se presenta en el Festival Montaña, cerrando, junto a Peces Raros como dos últimos artistas en escena, el primer show de este estilo que se hace en Mendoza y que genera grandes expectativas en el oeste argentino. Dillom nunca es uno más del line up, su estilo oscuro, perverso y aniñado a la vez jugando a ser el protagonista de su propio Horror Show, no deja espectadores indiferentes.

Nacido en Once y criado entre tensiones familiares que no oculta al hablar de su vida, Dillom llegó a la atención masiva con singles como Drippin y una sesión con Bizarrap ; Post Mortem (2021) lo consolidó como proyecto autoral y Por cesárea (2024) mostró su ambición por cruzar géneros y audiencias.

Desde sus primeras canciones hasta su posicionamiento como figura cultural, su carrera estuvo marcada por la voluntad de construir un universo: música, estética, video y discurso. Dillom no pretende sumar hits sino montar obras completas como un artista complejo: a veces irritante, a veces rozando lo grotesco, siempre dispuesto a recalcular el mapa. Su posición —autor que piensa imágenes tanto como canciones— lo pone en la vereda de quienes, en la música urbana contemporánea, quieren algo más que mercancía rápida: buscan una obra. Y en ese intento, él no solo cuenta historias; las administra, las diseña y las expone con ambición. Esa es, quizá, su ventaja más grande: haber transformado una identidad contracultural en un proyecto artístico con alcance.

Dillom nació el 5 de diciembre de 2000 en Balvanera y creció en Colegiales. Su infancia y adolescencia, contadas en varias entrevistas y reseñas, atraviesan rupturas familiares que terminaron siendo materia prima de su escritura. Su infancia estuvo marcarda por las adicciones de su madre, quien tras el divorcio y varias situaciones comprometidas, terminó presa.

“Mi vieja, pobre, hizo lo que pudo y entró en algunas medio oscuras de adicción y depresión. Tenía varios novios que eran medio violentos. Y, bueno, un día, de toda esa mala junta, terminó ella pegada en un caso medio turbio y terminó presa”, contó Dillom a la edición estadounidense de la revista Forbes.

Esto lo obligó a vivir con su padre, quien se había convertido al judaísmo y había formado una nueva familia. Esta nueva dinámica fue difícil para él, ya que se sentía ajeno a ella y a las nuevas reglas. “Se pusieron completamente ortodoxos, y yo nunca fui ortodoxo… De repente me hicieron seguir sus costumbres, no me dejaban usar el teléfono ni hacer tareas los viernes porque era Shabat”, contó en distintas entrevistas.

Posteriormente, vivió con una amiga y la madre de esta, quienes lo adoptaron y le ofrecieron un hogar, una experiencia que le permitió desarrollarse personal y económicamente.

Hoy reconoce que dejó atrás las diferencias con su familia que, cierta forma, lo ayudó a ser quies es: “Antes les guardaba rencor, ahora los entiendo o digo: ‘Ya está’. Hay que saber perdonar”, dijo sobre la relación con sus padres en una entrevista para La Nación.

Dillom

El salto viral y la sesión que amplificó la voz

El primer gran impulso público llegó entre 2018 y 2019: la circulación de su tema Drippin y, poco después, la célebre sesión con Bizarrap que instaló su nombre en audiencias masivas. Aquella colaboración —documentada en la sesión de Bizarrap— no solo sumó reproducciones, sino que funcionó como una tarjeta de presentación de un artista que buscaba diferencias estéticas dentro de la ola urbana. “Ese hook en la sesión de Bizarrap fue como decir: 'No somos iguales'”, se leyó en una cobertura de Clarin, que analizó cómo esa sesión marcó el lugar alternativo que Dillom ya quería ocupar.

“Sin embargo, el cantante, que toca el bajo desde los 9 años, venía trabajando en el ámbito de la música desde 2015, produciendo canciones en FL Studio, en la Villa 31, al que llegó por medio de MH, un pibe que conoció en la plaza donde solía parar. Allí se transformó en el beatmaker y DJ del grupo La 31”, destacó Clarin en una nota relacionada a su presentación de Post Mortem, en 2022.

Esa mezcla de ausencia parental, autodidactismo y consumo musical heterogéneo (desde Ramones y Red Hot Chili Peppers hasta Eminem y 50 Cent) fue la base de un sonido que desde el primer momento se negó a encasillarse: rock, trap, horrorcore y electrónica conviven en su trabajo con cierta naturalidad.

La viralidad no lo transformó en una estrella sin trabajo detrás: fue, más bien, el punto de partida para una carrera construida con contención creativa (su círculo, productores y sellos afines) y estrategias estéticas deliberadas. “A veces parece premeditado y otras veces solo es que tenemos un culo terrible y lo sabemos capitalizar”, aseguró a La Nación.

En diciembre de 2021 publicó Post Mortem, su primer álbum largo, que funcionó como una declaración estética: 18 canciones que mezclan el exceso con la precisión, y que exploran la muerte, el deseo y la autocrítica con guiños cinematográficos. El disco mostró a un creador preocupado por el formato álbum —no solo por singles— y confirmó su interés en la puesta en escena audiovisual como complemento imprescindible de la música. Crítica y público interpretaron Post Mortem como la llegada de un artista que quería mucho más que figurar en playlists: buscaba construir un mundo. “Quise hacer mi versión de Psicosis con tintes pop y punk”, dijo en distintas entrevistas cuando explicó la conceptualidad que atraviesa el proyecto —el guiño a lo cinematográfico no es casual— y eso dejó claras las aspiraciones del trabajo: lo sonoro y lo visual como un solo objeto artístico.

Dillom junto al cuadro que Marcelo Canevari y Ornella Pocetti hicieron para el arte de tapa de su disco Post Mortem

Por cesárea: expansión y cruces impensados

En abril de 2024 lanzó Por cesárea, un disco que ratificó esa ambición y añadió una decisión estratégica: colaborar con figuras del vertiente mainstream y de generaciones anteriores. En el álbum figuran participaciones que, además de sumar atractivo masivo, abrieron un debate clásico en la escena: ¿es expansión o concesión? Para Dillom fue —según declaró en charlas promocionales— una forma de probar texturas nuevas sin perder su ADN. El álbum, que incluye trabajos con artistas consagrados, fue interpretado por el público y sus pares como un salto que lo posiciona fuera del circuito estrictamente urbano. “No lo hice para agradar a nadie. Me interesa que mi música llegue a lugares donde antes no llegaba. Si eso implica mezclar mundos, bienvenido sea”, aclaró en una entrevista a Rolling Stone Argentina en 2023.

La recepción fue diversa: hubo quienes celebraron la heterogeneidad sonora y otros que miraron con recelo las colaboraciones pop. En cualquier caso, el movimiento confirmó algo que su carrera viene mostrando desde el inicio: la capacidad de moverse entre nichos y audiencias sin renegar de una marca estética potente.

Dillom

Cómo suena: una guía para entender su estilo

Musicalmente, Dillom suele trabajar con texturas saturadas —bajos compactos, producción que empuja hacia el exceso y pasajes melódicos donde la voz se vuelve instrumento—. Su lírica combina confesión, sarcasmo y un humor negro que puede incomodar: el tono de muchas de sus canciones es el de un narrador que se mueve entre la ironía y la catarsis.

Pero más allá de la fórmula sonora, hay una estrategia comunicativa: Dillom trabaja su imagen como parte del relato. En entrevistas ha resumido su posición de forma cruda y con humor: “Hago… música”, dijo al definir su rechazo a las etiquetas y su aspiración de pensarse como autor más que como un rapero de una corriente determinada. Esa autodefinición ayuda a entender por qué sus proyectos no solo suenan, sino que se piensan y se muestran.

Dillom

Los colectivos y la construcción en comunidad

La carrera de Dillom también es la historia de un entramado: sellos, colectivos y nombres que encuentran en la sinergia la manera de profesionalizar la movida. Bohemian Groove y agrupaciones como Rip Gang o proyectos satélites fueron fundamentales para sostener giras, producciones audiovisuales y una circulación simbólica que elevó a la escena a otro nivel. Más que solista, Dillom aparece como la punta visible de una generación que aprendió a combinar autogestión y ambición estética. “Somos como una familia. Nadie nos decía qué hacer, y eso nos permitió experimentar sin miedo”, explicó en una entrevista con Rolling Stone Argentina en 2023.

Esa red permitió, además, que la música se convierta en producto cultural exportable: giras internacionales, shows en ciudades como Ciudad de México con reseñas que halagaron su energía en vivo, y la posibilidad de tejer cruces artísticos con músicos de otros registros.

Dillom

Sin polémica no hay paraíso

En la era del artista-influencer, Dillom no esquiva la exposición. En 2024 se viralizó un episodio donde el músico confrontó a un simpatizante del dirigente Javier Milei en un vuelo, un hecho que mostró cuánto puede influir una acción fuera del escenario en la conversación pública sobre un artista. Más allá de la polémica puntual, el episodio confirmó que Dillom ya tiene la condición de figura pública cuyo gesto se vuelve noticia. “No me interesa polemizar, pero tampoco quedarme callado. Soy una persona que dice lo que piensa. Si eso molesta, no es mi problema”, explicó tras el episodio.

Su manejo de la provocación —letras que rozan lo escatológico o lo perturbador, estética andrógina, comentarios que generan debate— funciona como recurso identitario que no evita el conflicto sino que lo usa como parte de la puesta del show.

DILLOM

Lo que deja y lo que puede venir

Dillom acumula logros que para su edad son notables: discos con reconocimiento, nominaciones en premios relevantes, colaboraciones cross-generacionales y presencia internacional en festivales y salas. Pero su saldo más importante puede no ser cuantitativo: es el efecto modelo. Su carrera demostró que, en la Argentina, la escena urbana puede producir artistas con narrativa visual y sonora compleja, capaces de cruzar al mainstream sin abandonar el riesgo.

La mirada hacia adelante incluye posibles cruces internacionales —se mencionaron colaboraciones con artistas de España y movimientos electrónicos— y la certeza de que su obra seguirá moviéndose entre el exceso y la precisión, la provocación y la fractura cuidadosa. Si algo queda claro es que Dillom apuesta por la obra y por mantener un proyecto estético coherente: no se conforma con hits; quiere dejar marcas.

Dillom: éxitos y letras que encienden escenarios

Dillom atraviesa un momento de plenitud en su carrera. El trapero argentino ha logrado consolidarse como una de las voces más potentes de la escena urbana, combinando reconocimiento nacional e internacional, llenos de boletería y discos nominados. Pero en ese ascenso, su actitud provocadora también ha generado debate, especialmente tras sus críticas abiertas al presidente Javier Milei.

Giras, shows y reconocimiento

Uno de los hitos más recientes de Dillom fue el anuncio de su primer concierto en un estadio grande: el 11 de septiembre de 2025 se presentó en Vélez Sarsfield con su show “Por Cesárea: Irreversible”, para cerrar la era del disco Por Cesárea. Fue la primera vez que tocaba en Vélez, y significó un salto considerable en su carrera.

Antes de esto, ya había agotado localidades en recintos emblemáticos de Buenos Aires: dos shows en el Luna Park y otros dos en el Movistar Arena. Además, su gira lo ha llevado por países de Latinoamérica y Europa, incluyendo presentaciones en Ciudad de México.

Una de las más controvertidas fue en Cosquín Rock este año, cuando cambió la letra de la canción “Buenos Tiempos” y repitió al menos tres veces: “El día que muera morirá Milei”, para apuntar contra el presidente. El hecho no pasó inadvertido y corrió como reguero en redes sociales, despertando adhesiones y rechazos en distintos sectores.

Un dato clave: en abril de 2023 despidió la gira Post Mortem con un Movistar Arena colmado, con alrededor de 15.000 personas en ese show. También su álbum Por Cesárea le valió nominaciones importantes: nominación a los Latin Grammy y cinco nominaciones a los Premios Gardel. Estas cifras y reconocimientos muestran que Dillom no sólo genera atención en redes o con polémicas, sino que tiene capacidad real de convocatoria, el respaldo concreto del público y el reconocimiento de artistas de la talla de Santiago Motorizado o Fito Páez.