Se develó el horario del line up del Festival Montaña: a qué hora actuará cada artista

El Festival Montaña confirmó la programación y los horarios de la edición lanzamiento el próximo sábado 18 de octubre en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo.

Trueno: La fuerza musical nacida en La Boca que arrasa a nivel global estará presente en el Festival Montaña

Con dos escenarios principales —Sur y Oeste—, el encuentro reunirá a artistas consagrados y nuevas propuestas de la escena argentina y latinoamericana.

En el Escenario Sur, la jornada comenzará a las 17.00 con Magnolia Monti, seguida por Niños del Cerro (17.45), Cruzando el Charco (19.05), Trueno (21.05) y Dillom (23.45).

Por su parte, el Escenario Oeste abrirá con La Blunty (17.20), continuará con Zoe Gotusso (18.15), El Kuelgue (19.55), No Te Va Gustar (22.05) y cerrará con Peces Raros , a las 00.45.

Festival Montaña será una experiencia única al aire libre que promete convertirse en el nuevo clásico de la agenda musical de la región.

Con espíritu libre y vibrante, el festival invita a encontrarse entre lo natural y lo urbano, entre las raíces locales y los sonidos latinoamericanos que hoy marcan tendencia.

En la edición lanzamiento contará con dos escenarios principales, Oeste y Sur, por donde pasará el agitado line up. Además una amplia variedad de espacios y propuestas que le darán identidad al encuentro. Como el espacio Vino al Refugio, un wine garden con bodegas referentes que reflejan la diversidad y excelencia del vino mendocino. Una invitación a recorrer aromas, texturas y sabores en torno a nuestra bebida emblema.

Captura de pantalla 2025-10-16 140226

El festival tendrá el espacio Sabores del Pedemonte: una propuesta gastronómica para todos los gustos, con platos vegetarianos, alternativas sin TACC y clásicos infaltables.

El arte urbano estará presente con una galería de graffitis y murales, como reflejo de la tradición mendocina en paredes y zanjones de toda la ciudad. Al festival, serán los rodillos y las latas de Cees, Hechicero One y Planeta Visual 1, quienes volarán sobre unos murales inspirados en la montaña y la naturaleza.

Además, el espacio contará con la participación de la artista mendocina Ayelén Bonelli, en colaboración con Vacanegra Diseño, será la encargada de crear la gema emblemática del festival, una pieza que representa su identidad y espíritu.

El público podrá elegir entre dos modalidades de tickets. La Entrada General, con acceso a los shows y los espacios. Y la Entrada Vip Cóndor, que incluye ingreso diferenciado al predio, estacionamiento, vista preferencial, baños exclusivos y bebidas de cortesía (cantidad limitada).