18 de octubre de 2025 - 21:20

Fotos y videos: así se vive el Festival Montaña en Mendoza

Con un Multiespacio Cultural Luján de Cuyo a pleno, comenzó la primera edición de un festival que busca consolidarse.

El Festival Montaña en Mendoza arrancó con lleno total y con actuaciones impecables de Zoe Gotusso y Cruzando el Charco.

Con temperatura agradable, sonido excelente y puntualidad marcada, el Festival Montaña mostró la calidad en acción de bandas como Zoe Gotusso, El Kuelgue, Cruzando el Charco y Trueno, No te va a gustar, Dillon y Peces Raros.

Abrieron este show de primera calidad, Magnolia Monti, La Blunty y Niños del Cerro.

Maximo carisma y calidad en la voz de Zoe, que también cantó unos minutos con El Kuelgue, con una espléndida performance de Julián Kartun.

El recital se agotó en entradas. Pura presencia mendocina para disfrutar unos de los shows del año.

El Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, en el pedemonte mendocino, es el lugar elegido para el lanzamiento del Festival Montaña, un encuentro que une lo mejor de la música, el arte urbano y la cultura local bajo un mismo horizonte: la montaña.

Detrás del proyecto están En Vivo Producciones, Crack y Popart Música, tres productoras con experiencia en grandes eventos nacionales, que cuentan además con el apoyo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Dos escenarios serán el marco del Festival Montaña, el más importante de Mendoza.

Montaña: un nuevo festival pone a Mendoza en el mapa grande de la música

Por Carina Bruzzone
Dillom, el más incorrecto de los raperos se presenta esta noche en el Festival Montaña.

Dillom: El "enfant terrible" que reordenó el tablero en la escena urbana argentina

Por Carina Bruzzone