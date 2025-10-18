Chechu Bonelli, enamorada perdidamente de un piloto de Fórmula 1: "Mi futuro novio..."

Después de separarse de Darío Cvitanich, la modelo y periodista se mostró decidida a volver a apostar al amor.

Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1.

Tras su separación de Darío Cvitanich, y la posterior confirmación de la relación del exfutbolista con Ivana Figueiras, Chechu Bonelli buscó cómo superar uno de los momentos más difíciles de su vida. Así las cosas, entre escapada con amigas, vacaciones y sesiones de entrenamiento, la periodista dio vuelta la página.

En ese marco, la conductora sorprendió en las últimas horas al enviarle un inesperado guiño a un famoso piloto de Fórmula 1. “Mi futuro novio cumpleaños”, comenzó diciendo Bonelli mirando a la cámara. A su lado, una influencer del mundo del automovilismo le respondió: “Vamos a mandarle un feliz cumpleaños a Charles (Leclerc), se lo cantamos”.

Chechu Bonelli Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1. web Acto seguido, la periodista de ESPN mostró más interés en el piloto y preguntó: “¿Vos me vas a hacer el gancho con Leclerc? ¿Si? Yo confío en vos, eh. No confío ni en Cochito, ni Ale Martínez, le dije a Juan Fossarolli, a Albert, y no”. Con total seguridad, la influencer destacó: “Vamos. Este es nuestro objetivo del año que viene”.

“Ya está, está cantado, lo compartimos un poquito”, expresó la creadora de contenido entre risas haciendo referencia a la relación del piloto de la escudería Ferrari y su actual novia.

Chechu Bonelli Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1. web Chechu Bonelli tendrá que esperar por Charles Leclerc Aún así, lejos de todas estas conjeturas, Leclerc mantiene una relación con Alexandra Saint Mleux desde hace dos años. Desde entonces, la joven siempre ha sido una incógnita de la vida personal del corredor monagesco.