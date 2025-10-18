18 de octubre de 2025 - 10:30

Chechu Bonelli, enamorada perdidamente de un piloto de Fórmula 1: "Mi futuro novio..."

Después de separarse de Darío Cvitanich, la modelo y periodista se mostró decidida a volver a apostar al amor.

Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1.

Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Marvel

Regresa la serie más esperada de un superhéroe de Marvel y no falta nada para el estreno

Por Redacción Espectáculos
el euforico escrito de mauro icardi contra el nuevo novio de wanda nara y el video con su hija

El eufórico escrito de Mauro Icardi contra el nuevo novio de Wanda Nara y el video con su hija

Por Redacción Espectáculos

En ese marco, la conductora sorprendió en las últimas horas al enviarle un inesperado guiño a un famoso piloto de Fórmula 1. “Mi futuro novio cumpleaños”, comenzó diciendo Bonelli mirando a la cámara. A su lado, una influencer del mundo del automovilismo le respondió: “Vamos a mandarle un feliz cumpleaños a Charles (Leclerc), se lo cantamos”.

Chechu Bonelli
Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1.

Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1.

Acto seguido, la periodista de ESPN mostró más interés en el piloto y preguntó: “¿Vos me vas a hacer el gancho con Leclerc? ¿Si? Yo confío en vos, eh. No confío ni en Cochito, ni Ale Martínez, le dije a Juan Fossarolli, a Albert, y no”. Con total seguridad, la influencer destacó: “Vamos. Este es nuestro objetivo del año que viene”.

“Ya está, está cantado, lo compartimos un poquito”, expresó la creadora de contenido entre risas haciendo referencia a la relación del piloto de la escudería Ferrari y su actual novia.

Chechu Bonelli
Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1.

Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1.

Chechu Bonelli tendrá que esperar por Charles Leclerc

Aún así, lejos de todas estas conjeturas, Leclerc mantiene una relación con Alexandra Saint Mleux desde hace dos años. Desde entonces, la joven siempre ha sido una incógnita de la vida personal del corredor monagesco.

Alexandra Saint Mleux nació el 19 de junio de 2002. Actualmente tiene 23 años y se encuentra terminando la carrera de Historia del Arte. Algo que llama mucho la atención acerca de ella, son sus raíces. Y es que, aunque nació en Italia, cuenta con raíces mexicanas por parte de su madre y argentinas por parte de su padre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dos escenarios serán el marco del Festival Montaña, el más importante de Mendoza.

Montaña: un nuevo festival pone a Mendoza en el mapa grande de la música

Por Carina Bruzzone
Dillom, el más incorrecto de los raperos se presenta esta noche en el Festival Montaña.

Dillom: El "enfant terrible" que reordenó el tablero en la escena urbana argentina

Por Carina Bruzzone
murio mariano castro, hermano gemelo del periodista juan castro, a los 54 anos

Murió Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro, a los 54 años

Por Redacción
Dos más uno. El trío folclórico que se popularizó en La Peña de Morfi y que hoy se presenta por primera vez en Mendoza.

Dos Más Uno: "La música popular todavía tiene el poder de emocionarnos"

Por Ariel Búmbalo