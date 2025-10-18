Chechu Bonelli, enamorada perdidamente de un piloto de Fórmula 1: "Mi futuro novio..."

Tras su separación de Darío Cvitanich, y la posterior confirmación de la relación del exfutbolista con Ivana Figueiras, Chechu Bonelli buscó cómo superar uno de los momentos más difíciles de su vida. Así las cosas, entre escapada con amigas, vacaciones y sesiones de entrenamiento, la periodista dio vuelta la página.
En ese marco, la conductora sorprendió en las últimas horas al enviarle un inesperado guiño a un famoso piloto de Fórmula 1. “Mi futuro novio cumpleaños”, comenzó diciendo Bonelli mirando a la cámara. A su lado, una influencer del mundo del automovilismo le respondió: “Vamos a mandarle un feliz cumpleaños a Charles (Leclerc), se lo cantamos”.
Chechu Bonelli
Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1.
Acto seguido, la periodista de ESPN mostró más interés en el piloto y preguntó: “¿Vos me vas a hacer el gancho con Leclerc? ¿Si? Yo confío en vos, eh. No confío ni en Cochito, ni Ale Martínez, le dije a Juan Fossarolli, a Albert, y no”. Con total seguridad, la influencer destacó: “Vamos. Este es nuestro objetivo del año que viene”.
“Ya está, está cantado, lo compartimos un poquito”, expresó la creadora de contenido entre risas haciendo referencia a la relación del piloto de la escudería Ferrari y su actual novia.
Chechu Bonelli tendrá que esperar por Charles Leclerc
Aún así, lejos de todas estas conjeturas, Leclerc mantiene una relación con Alexandra Saint Mleux desde hace dos años. Desde entonces, la joven siempre ha sido una incógnita de la vida personal del corredor monagesco.
Alexandra Saint Mleux nació el 19 de junio de 2002. Actualmente tiene 23 años y se encuentra terminando la carrera de Historia del Arte. Algo que llama mucho la atención acerca de ella, son sus raíces. Y es que, aunque nació en Italia, cuenta con raíces mexicanas por parte de su madre y argentinas por parte de su padre.