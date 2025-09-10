10 de septiembre de 2025 - 10:57

Chechu Bonelli contó cómo sus hijas descubrieron la nueva relación de Dario Cvitanich

Chechu Bonelli se pronunció después de que Darío Cvitanich afirmara que se habían separado hace varios meses.

Chechu Bonelli contó como fue que ella y sus hijas se enteraron de la nueva relación de su exmarido.

Chechu Bonelli contó como fue que ella y sus hijas se enteraron de la nueva relación de su exmarido.

Chechu Bonelli rompió el silencio sobre el fin de su matrimonio de casi 15 años con Darío Civitanich. Vale recordar que a él se lo vinculó sentimentalmente con Ivana Figueiras cuando surgieron los rumores de separación.

Qué dijo Chechu Bonelli sobre su separación y la nueva vida de Dario Cvitanich

“Sigo llamándome a silencio por mis hijas y no voy a hablar hasta que pase un tiempo. Darío se fue de casa el 18 de abril. Y se fue a un departamento mío porque yo le pedí que se fuera", le dijo Bonelli a Paula Varela, durante la última emisión de Intrusos.

“Se están diciendo muchas cosas que no son. Sinceramente. No me interesa estar en el circo. Pero no hace ocho meses que nos separamos, de hecho, los primeros dos meses de la separación él estaba todo el día en casa. Y yo le pedí poner distancia porque no era una separación como se había planteado”, agregó.

Además dijo que “y ahí empezamos a dividirnos los días. También le planteé que se alquilara una casa para dividirnos a las nenas como corresponde. Esta es toda la verdad. Yo de esta chica (Ivana Figueiras) me enteré por los medios y mis hijas también. Yo estoy limpia. Él es una buena persona, lo que haga con su vida de ahora en más, no me corresponde hablar a mí. Es un tema cerrado para mí“.

