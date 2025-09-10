Chechu Bonelli contó cómo sus hijas descubrieron la nueva relación de Dario Cvitanich

De a poco se empiezan a conocer nuevos detalles de la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich. Aunque la ruptura fue escandalosa, al inicio se mantuvo en absoluto silencio para proteger a las hijas que tienen en común (Lupe, Carmela y Amelia).
En esta ocasión, luego de que el exfutbolista asegurara que hacía ocho meses que se había separado, la periodista deportiva y modelo tomó la posta y respondió a través de Paula Varela en Intrusos (América TV): "No hace 8 meses que nos separamos".
Chechu Bonelli rompió el silencio sobre el fin de su matrimonio de casi 15 años con Darío Civitanich. Vale recordar que a él se lo vinculó sentimentalmente con Ivana Figueiras cuando surgieron los rumores de separación.
Qué dijo Chechu Bonelli sobre su separación y la nueva vida de Dario Cvitanich
“Sigo llamándome a silencio por mis hijas y no voy a hablar hasta que pase un tiempo. Darío se fue de casa el 18 de abril. Y se fue a un departamento mío porque yo le pedí que se fuera", le dijo Bonelli a Paula Varela, durante la última emisión de Intrusos.
“Se están diciendo muchas cosas que no son. Sinceramente. No me interesa estar en el circo. Pero no hace ocho meses que nos separamos, de hecho, los primeros dos meses de la separación él estaba todo el día en casa. Y yo le pedí poner distancia porque no era una separación como se había planteado”, agregó.
Además dijo que “y ahí empezamos a dividirnos los días. También le planteé que se alquilara una casa para dividirnos a las nenas como corresponde. Esta es toda la verdad. Yo de esta chica (Ivana Figueiras) me enteré por los medios y mis hijas también. Yo estoy limpia. Él es una buena persona, lo que haga con su vida de ahora en más, no me corresponde hablar a mí. Es un tema cerrado para mí“.