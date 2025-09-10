Chechu Bonelli contó cómo sus hijas descubrieron la nueva relación de Dario Cvitanich

Chechu Bonelli se pronunció después de que Darío Cvitanich afirmara que se habían separado hace varios meses.

Chechu Bonelli contó como fue que ella y sus hijas se enteraron de la nueva relación de su exmarido.

De a poco se empiezan a conocer nuevos detalles de la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich. Aunque la ruptura fue escandalosa, al inicio se mantuvo en absoluto silencio para proteger a las hijas que tienen en común (Lupe, Carmela y Amelia).

En esta ocasión, luego de que el exfutbolista asegurara que hacía ocho meses que se había separado, la periodista deportiva y modelo tomó la posta y respondió a través de Paula Varela en Intrusos (América TV): "No hace 8 meses que nos separamos".

Embed - CHECHU BONELLI Y LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE DARÍO CVITANICH Chechu Bonelli rompió el silencio sobre el fin de su matrimonio de casi 15 años con Darío Civitanich. Vale recordar que a él se lo vinculó sentimentalmente con Ivana Figueiras cuando surgieron los rumores de separación.

Qué dijo Chechu Bonelli sobre su separación y la nueva vida de Dario Cvitanich “Sigo llamándome a silencio por mis hijas y no voy a hablar hasta que pase un tiempo. Darío se fue de casa el 18 de abril. Y se fue a un departamento mío porque yo le pedí que se fuera", le dijo Bonelli a Paula Varela, durante la última emisión de Intrusos.

Dario Cvitanich Dario Cvitanich habló sobre su separación de Chechu Bonelli Web “Se están diciendo muchas cosas que no son. Sinceramente. No me interesa estar en el circo. Pero no hace ocho meses que nos separamos, de hecho, los primeros dos meses de la separación él estaba todo el día en casa. Y yo le pedí poner distancia porque no era una separación como se había planteado”, agregó.