10 de septiembre de 2025 - 13:49

Guido Kaczka se quebró al aire tras el desgarrador testimonio de un parcipante: "Me mató"

El conductor de eltrece no pudo contener las lágrimas al escuchar la historia de un participante que perdió a sus padres por COVID-19 y debió salir a cantar en trenes para vivir.

Guido Kaczka se quebró al aire tras el desgarrador testimonio de un parcipante.

Guido Kaczka se quebró al aire tras el desgarrador testimonio de un parcipante.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Anoche en Buenas Noches Familia en eltrece estuvo atravesada por la emoción. El conductor Guido Kaczka no pudo evitar quebrarse en vivo tras escuchar el testimonio de un joven participante que relató la pérdida de sus padres durante la pandemia y las duras consecuencias que atravesó desde entonces.

Leé además

expectativa en mendoza por el show del cantante pedro capo: las entradas estan agotadas

Expectativa en Mendoza por el show del cantante Pedro Capó: las entradas están agotadas

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: que peliculas llegan a las salas este jueves 11 de septiembre

Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas este jueves 11 de septiembre

Por Redacción Espectáculos

El relato que conmovió a todos

Con la voz entrecortada, el joven compartió su experiencia: “Un amigo de la primaria me robó la parte de mi herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos. El 8 y el 9 de mayo murieron por Covid”.

Guido Kaczka se quebró al aire tras el desgarrador testimonio de un parcipante
Guido Kaczka se quebró al aire tras el desgarrador testimonio de un parcipante.

Guido Kaczka se quebró al aire tras el desgarrador testimonio de un parcipante.

Profundizando en la historia, explicó que sus padres fueron internados antes de la llegada de las vacunas y que nunca pudo despedirse de ellos: “Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos.Yo le dije a mi viejo ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres”, expresó.

Visiblemente conmovido, Kaczka interrumpió el relato: “Nos caímos los dos. Nos caímos todos. Son unas historias que son increíbles. Para hacer mi trabajo tengo que pasar un poco por encima de estas cuestiones, pero me sentí ahí, en ese lugar, me sentí vos”.

Embed

El conductor también destacó la fuerza del vínculo entre el joven y su padre: “¿Cantás en el tren? Me mató que le hayas dicho a tu papá que conseguiste trabajo y seguro te escuchó”, agregó, con lágrimas en los ojos.

La emoción también alcanzó al resto del equipo. “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así”, reconoció Kaczka.

Además, compartió una conversación que tuvo con su madre: “Mi mamá me decía la otra vez ‘no sé cómo aguantás las historias’. Uno aguanta hasta que no aguanta”, concluyó el conductor.

Cuánto dinero recaudó el participante

El cantante, el cual no mencionaron su nombre durante el programa, antes de empezar a cantar, ya había recaudado $6 millones de pesos. Una vez terminada su presentación, Guido reveló que el premio de la gente fue de más de $25 millones.

Guido Karzka

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

Trueno confirmó su noviazgo y sepultó las teorías de reconciliación con Nicki Nicole

Por Agustín Zamora
ricardo darin revelo como se entero de que va a ser abuelo por primera vez

Ricardo Darín reveló cómo se enteró de que va a ser abuelo por primera vez

Por Redacción Espectáculos
El Pity Álvarez volvió a cantar y con un tema de Charly García.

Volvió el Pity Álvarez a los escenarios: así cantó un tema de Charly García

Por Redacción Espectáculos
La nueva miniserie de Netflix que aborda el romance y la gastronomía en su historia.

Cómo enamorar a un rey: el nuevo K-drama de romance y gastronomía que está en Netflix

Por Redacción Espectáculos