Guido Kaczka se quebró al aire tras el desgarrador testimonio de un parcipante: "Me mató"

Anoche en Buenas Noches Familia en eltrece estuvo atravesada por la emoción. El conductor Guido Kaczka no pudo evitar quebrarse en vivo tras escuchar el testimonio de un joven participante que relató la pérdida de sus padres durante la pandemia y las duras consecuencias que atravesó desde entonces.

Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas este jueves 11 de septiembre

Expectativa en Mendoza por el show del cantante Pedro Capó: las entradas están agotadas

Con la voz entrecortada, el joven compartió su experiencia: “ Un amigo de la primaria me robó la parte de mi herencia . Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos . El 8 y el 9 de mayo murieron por Covid”.

Profundizando en la historia, explicó que sus padres fueron internados antes de la llegada de las vacunas y que nunca pudo despedirse de ellos: “Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos. Yo le dije a mi viejo ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’ . Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres”, expresó.

Visiblemente conmovido, Kaczka interrumpió el relato: “Nos caímos los dos. Nos caímos todos. Son unas historias que son increíbles. Para hacer mi trabajo tengo que pasar un poco por encima de estas cuestiones, pero me sentí ahí, en ese lugar, me sentí vos ”.

El conductor también destacó la fuerza del vínculo entre el joven y su padre: “ ¿Cantás en el tren? Me mató que le hayas dicho a tu papá que conseguiste trabajo y seguro te escuchó ”, agregó, con lágrimas en los ojos.

La emoción también alcanzó al resto del equipo. “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así”, reconoció Kaczka.

Además, compartió una conversación que tuvo con su madre: “Mi mamá me decía la otra vez ‘no sé cómo aguantás las historias’. Uno aguanta hasta que no aguanta”, concluyó el conductor.

Cuánto dinero recaudó el participante

El cantante, el cual no mencionaron su nombre durante el programa, antes de empezar a cantar, ya había recaudado $6 millones de pesos. Una vez terminada su presentación, Guido reveló que el premio de la gente fue de más de $25 millones.