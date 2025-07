Después de 14 años en pareja: Chechu Bonelli y Darío Cvitanich confirmaron su separación

Compartieron catorce años de relación, tres hijas, varias mudanzas internacionales y una vida construida sobre decisiones que pusieron al vínculo por encima de los intereses individuales. El fin de esa etapa marcó un cierre inesperado , no por escandaloso, sino por lo que representaba.

Venía de una ruptura reciente y no buscaba nuevos vínculos, pero aceptó iniciar un contacto que pronto se transformó en una relación seria. En menos de un año, enfrentaron su primer gran desafío: Cvitanich debía regresar al Ajax, en Países Bajos , y Bonelli, con 26 años y una carrera ascendente, eligió seguirlo. Describió su llegada a Europa como un cambio radical, lleno de incertidumbre, pero con la convicción de estar al lado del hombre que amaba.

En 2017 regresaron a Buenos Aires: Cvitanich volvió a Banfield y Bonelli retomó su lugar en los medios. Durante ese período, consolidaron su imagen de pareja sólida, visible tanto en las redes como en los gestos cotidianos. En 2022, otra mudanza los llevó de vuelta a Estados Unidos. En Miami nació Amelia, su tercera hija. Bonelli compartió cada etapa del embarazo en sus redes y reveló las dificultades que enfrentaron, incluida una enfermedad familiar, pero también celebró la alegría de seguir ampliando la familia.

La última gran muestra pública de afecto fue en febrero de 2024, cuando Chechu le dedicó un mensaje por su décimo aniversario de casados. “En medio de turbulencias fue cuando más fuerte me apretaste. Te amo. No me sueltes nunca”, escribió entonces, sin saber que ese sería el último gesto romántico compartido públicamente. En mayo comenzaron a circular versiones insistentes de crisis, alimentadas por el silencio de ambos.

La confirmación del jugador

En LAM se habló de un desgaste emocional. Según los panelistas, Cvitanich ya no vivía en la casa desde hacía semanas. La versión fue finalmente confirmada por Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo, luego de conversar con Cvitanich, quien optó por una respuesta concisa y respetuosa.

“Se termina una relación de 14 años, no son dos días. Por las nenas fue todo bastante bueno dentro de lo lógico en una separación”. Rechazó cualquier versión escandalosa y aseguró que no hubo terceros ni conflictos mayores. Sobre Bonelli, solo tuvo palabras de reconocimiento: “Es una gran mujer y mamá de mis hijas. Eso no va a cambiar”.