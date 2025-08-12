12 de agosto de 2025 - 11:01

Borrón y cuenta nueva: Chechu Bonelli y Dario Cvitanich se dieron otra oportunidad en el amor

Yanina Latorre recaudó información y dio a conocer el nombre de los famosos que han llegado a la vida de la expareja recientemente separada.

Dario Cvitanich y Chechu Bonelli estarián en una nueva relación.

Chechu Bonelli también tendría un nuevo amor

“A mi Chechu me cae bien, pero parece que ella es un poco intensa y al pibe, después de 15 años, le tenía los huevos llenos”, introdujo Yanina. Pero además del romance del exfutbolista con la modelo y empresaria de 38 años, la conductora de SQP contó que Bonelli también estaría en una relación.

“La fueron a buscar varios noteros a ESPN y ella rompe en llanto y entra al canal”, contó Yanina, que segundos más tarde le dio la palabra a Ximena Capristo, que reveló que la exmodelo está “saliendo con alguien de América”.

“Tiene un festejante, un chico que quiere salir con ella”, contó Capristo y tras revelar que quiso contestarle los llamados, mandó al frente a Martín Salwe. Lizardo Ponce contó que Salwe le negó la situación y se declaró “solo y deprimido”.

