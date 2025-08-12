Borrón y cuenta nueva: Chechu Bonelli y Dario Cvitanich se dieron otra oportunidad en el amor

Yanina Latorre recaudó información y dio a conocer el nombre de los famosos que han llegado a la vida de la expareja recientemente separada.

La semana pasada, en medio de varias versiones, Darío Civtanich hizo su primera aparición pública tras su separación de Chechu Bonelli y se negó a contarle a Andy Kusnetzoff como fue la ruptura tras 14 años en pareja, pero dio a entender que fue muchos meses antes de lo anunciado.

Cvitanich mantuvo la misma actitud con un cronista de Instrusos por “respeto a sus tres hijas”. “Pasando la transición que haya que pasar, pero de verdad no pasó nada, te agradezco por venir, pero no hay mucho para hablar, perdón ¿eh?”, le dijo a Ale Guatti.

Dario Cvitanich Dario Cvitanich y Chechu Bonelli estarián en una nueva relación. Web Pero este lunes en SQP, Yanina Latorre volvió de las vacaciones con información fresca sobre el presente amoroso de Cvitanich y por eso reveló que su actual pareja es Ivana Figueiras a quien la semana pasada se la asociaba al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Allegados a él los presentaron. Ella venía de una ruptura muy dolorosa”, contó.

Chechu Bonelli también tendría un nuevo amor “A mi Chechu me cae bien, pero parece que ella es un poco intensa y al pibe, después de 15 años, le tenía los huevos llenos”, introdujo Yanina. Pero además del romance del exfutbolista con la modelo y empresaria de 38 años, la conductora de SQP contó que Bonelli también estaría en una relación.

Embed - DARÍO CVITANICH DEJÓ A CHECHU BONELLI Y ESTÁ SALIENDO CON IVANA FIGUEIRAS “La fueron a buscar varios noteros a ESPN y ella rompe en llanto y entra al canal”, contó Yanina, que segundos más tarde le dio la palabra a Ximena Capristo, que reveló que la exmodelo está “saliendo con alguien de América”.