10 de septiembre de 2025 - 01:55

El inesperado comentario de Susana Giménez tras las elecciones en Buenos Aires

Sin nombrar a candidatos, la conductora dejó una frase que llamó la atención: “La Matanza siempre fue peronista, a mi no me sorprendió”.

El inesperado comentario de Susana Giménez tras las elecciones en Buenos Aires

El inesperado comentario de Susana Giménez tras las elecciones en Buenos Aires

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Susana Giménez presentó la nueva temporada de LOL, el programa de humor que conduce para Amazon Prime y no pudo evitar ser consultada sobre política, a pesar de que estaba reacia a opinar sobre el tema.

Leé además

Un ex Boca campeón de Copa Libertadores se mostró indignado por los resultados de las elecciones.

El mensaje de un exfutbolista mendocino, campeón con Boca, indignado por el resultado de las elecciones

Por Redacción Deportes
Javier Milei junto a la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Luego de la derrota en las elecciones, el FMI respaldó el programa económico del Gobierno

Por Redacción Economía

Tras la victoria de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, la diva se limitó a decir: “Yo de política no hablo”, aunque después agregó que “el pueblo votó, el pueblo sabrá”.

“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más", dijo Susana.

“Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14% de deferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”, agregó la conductora.

Por ese entonces, la conductora había dicho que no lo había votado, pero veía con buenos ojos algunas medidas que había tomado: Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal”.

“Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco. Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´. Le creo”, había asegurado Susana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

un inesperado reencuentro: mario pergolini y marcelo tinelli se vieron cara a cara luego de anos

Un inesperado reencuentro: Mario Pergolini y Marcelo Tinelli se vieron cara a cara luego de años

Por Redacción Espectáculos
Un nuevo capítulo de la batalla mediática: Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que voy por todo y contra todos.

Explotaron las redes: Mauro Icardi filtró una dura indirecta a Wanda Nara después de taparse su tatuaje

Por Redacción Espectáculos
El tierno mensaje de amor entre Úrsula Corberó y el Chino Darín

Emoción total: la reacción de la familia del Chino Darín luego del anuncio de embarazo de Úrsula Corberó

Por Redacción Espectáculos
imparable: nicolas vazquez revelo todos los secretos de su rutina de entrenamiento para rocky

Imparable: Nicolás Vázquez reveló todos los secretos de su rutina de entrenamiento para Rocky

Por Redacción Espectáculos