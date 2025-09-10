El inesperado comentario de Susana Giménez tras las elecciones en Buenos Aires

Susana Giménez presentó la nueva temporada de LOL, el programa de humor que conduce para Amazon Prime y no pudo evitar ser consultada sobre política, a pesar de que estaba reacia a opinar sobre el tema.

Tras la victoria de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires , la diva se limitó a decir: “Yo de política no hablo” , aunque después agregó que “el pueblo votó, el pueblo sabrá”.

“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más" , dijo Susana.

“Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14% de deferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió” , agregó la conductora.

Por ese entonces, la conductora había dicho que no lo había votado, pero veía con buenos ojos algunas medidas que había tomado: “Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal”.

“Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco. Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´. Le creo”, había asegurado Susana.