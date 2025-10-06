6 de octubre de 2025 - 12:37

La nueva película de la China Suárez junto a un galán que se divorció de una estrella de Hollywood

El coprotagonista de la argentina es un reconocido actor español de 45 años. Prometen juntos un nuevo éxito para el streaming.

La China Suárez y su nueva película en Disney+.

La China Suárez y su nueva película en Disney+.

Se trata de “Parking”, la nueva producción que sigue a Mateo (Marc Clotet), un hombre con arresto domiciliario que empieza a trabajar en un estacionamiento del microcentro porteño mientras planea su gran escape. Todo cambia con la aparición de Lara (China Suárez), una mujer misteriosa que alquila una estadía nocturna en el lugar y desaparece de manera repentina.

Lo que parecía una jornada rutinaria se convierte en un juego de persecuciones, secretos y decisiones extremas que ponen a prueba la moral de los protagonistas.

La película combina humor, romance y acción con un estilo visual claustrofóbico: cada piso del estacionamiento funciona como un obstáculo y como metáfora de la cárcel interna de los personajes. La química entre Suárez y Clotet sostiene gran parte de la tensión y el atractivo de la trama, mientras que Juan Leyrado aporta solidez al elenco como el encargado del edificio, manejando la dinámica de todos los niveles.

Más allá del suspenso, la historia plantea reflexiones sobre libertad, segundas oportunidades y los límites de la moral.

¿Quién es el nuevo galán Marc Clotet?

Marc Clotet es un actor y modelo español de 45 años. Con una carrera que abarca cine, televisión y teatro, es reconocido por su participación en series como “Física o Química” y películas como “La voz dormida”.

Ana de Armas y Marc Clotet.
Ana de Armas y Marc Clotet.

Ana de Armas y Marc Clotet.

En 2011 se casó con la actriz cubano-española Ana de Armas, hoy estrella de Hollywood en películas como "Bailarina", "Blonde", "Aguas profundas" y "Knives Out", entre otras. Sin embargo, la pareja se separó en 2013.

Desde entonces, Marc mantiene una relación con la actriz Natalia Sánchez, con quien tiene dos hijos: Lia y Neo.

Estreno en Disney+

El thriller argentino estará disponible exclusivamente en Disney+ a partir del viernes 17 de octubre, marcando un nuevo paso en la plataforma para apostar a producciones locales originales y de calidad.

