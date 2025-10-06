6 de octubre de 2025 - 14:08

Previo a la Creamfields Argentina 2025, David Guetta fue elegido como el DJ N° 1 del mundo

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Guetta continúa como uno de los artistas más escuchados del planeta y sumó un nuevo premio.

David Guetta
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

David Guetta fue elegido nuevamente como el DJ N°1 del mundo según el ranking anual de DJ Mag, que reveló los 100 mejores DJ de 2025 en una ceremonia realizada en Ibiza. El histórico reconocimiento llega 14 años después de su primera consagración en 2011 y consolida una carrera sigue marcando el pulso de la música electrónica global.

David Guetta, el tercer artista en alcanzar cinco coronas

El músico ya anunció su nuevo single junto a Teddy Swims y Tones & I para el 10 de octubre. Un día después, se presentará en Creamfields Argentina 2025, en el Parque de la Ciudad, donde promete celebrar con su público latinoamericano su nuevo reinado en la cima del mundo electrónico.

David Guetta

Con este nuevo título, Guetta se convirtió en el tercer artista en alcanzar cinco coronas, junto a Martin Garrix y Armin van Buuren. Su dominio sobre las pistas se mantiene intacto: durante 2025 lanzó un promedio de un single por mes y exploró distintos géneros, desde el house más clásico hasta influencias del trap y el hip-hop.

Entre sus lanzamientos más destacados se encuentran “Lucky”, junto a MORTEN, colaboraciones con Afrojack, Martin Garrix, Nicky Romero, Fatboy Slim, MK y Hugel, además de un nuevo tema con Sia y un remix del grupo de K-pop de ficción Huntr/x.

La reacción de David Guetta a su premio

El DJ francés, de 57 años, expresó su alegría tras recibir el galardón: “Ganar el premio de los Mejores 100 DJ nuevamente, por quinta vez, es un honor; representa mucho para mí porque la mejor sensación de mi vida es, de verdad, tocar música nueva ante el público y ver su reacción. Puede sonar loco, pero sigo haciendo música todos los días, porque lo veo como un pasatiempo y una pasión. Lo más excitante para mí es ser creativo y alejarme de lo que todo el mundo hace”.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por DJ Mag (@djmagofficial)

La coronación de Guetta marcó un hecho inédito: por primera vez, el anuncio del DJ N°1 se realizó en vivo desde Ibiza, en el flamante espacio [UNVRS]. Allí, Guetta ofreció un set de dos horas, acompañado por figuras como Armin van Buuren, Miss Monique, Boris Brejcha, Indira Paganotto y Jazzy, en una noche que reunió distintos estilos de la escena electrónica.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Guetta continúa como uno de los artistas más escuchados del planeta. Es el DJ N°1 en Spotify y figura en el Top 10 global de la plataforma, con un pico en el puesto 4. Su lista de colaboraciones incluye a Sia, Rihanna, Justin Bieber, Nicki Minaj, Black Eyed Peas, Shakira, Ariana Grande y J Balvin, entre otros.

