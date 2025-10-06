6 de octubre de 2025 - 11:53

Ex Gran Hermano, políticos y una ausencia llamativa: los famosos en la peregrinación a Luján

Algunos fueron a agradecer milagros cumplidos. Otros renovaron pedidos de fe. Hubo una ausencia que se hizo notar, pero se justificó en redes.

Los famosos en la preregrinación a Luján: Ex Gran Hemano, políticos y periodistas.

Los famosos en la preregrinación a Luján: Ex Gran Hemano, políticos y periodistas.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En la edición número 51 de la peregrinación a Luján, miles de fieles caminaron rumbo a la Basílica en una nueva muestra de fe, promesas y agradecimientos. Entre ellos, varias figuras del espectáculo compartieron en redes sociales su paso por el tradicional evento religioso. Exparticipantes de Gran Hermano, políticos y periodistas, entre otros asistentes.

Barby Franco y el abogado Fernando Burlando mostraron en sus redes su recorrido hacia la Virgen de Luján. La modelo aprovechó la ocasión para agradecer el milagro que, según contó, le permitió convertirse en mamá.

barby-franco-y-fernando-burlando-2112345

“Hoy vengo a darte las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Tú escuchaste mis ruegos, me diste fuerza en los momentos de miedo y con tu manto me cubriste cuando más te necesitaba”, escribió en Instagram, agradeció a la virgen por cuidar de su familia y su pequeña Sara que ahora tiene 3 años.

“Con amigos y compañeros de la Muni caminamos juntos la peregrinación a la Virgen de Luján, con esperanza y agradecimiento. Cada paso es un deseo de progreso para nuestra querida Argentina”, publicó en X (ex Twitter).

Por su parte, Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano, pidió especialmente por la salud de su expareja y padre de sus pequeñas Thiago Medina y de sus hijas gemelas, Aimé y Laia. “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, escribió en una historia de Instagram junto a un video llegando a la Basílica.

Otra exconcursante del reality, Martina Pereyra, también fue vista por los fanáticos en las inmediaciones de la iglesia, aunque no compartió contenido en sus redes.

G2eP_DiWgAAULFN

Una ausencia inesperada en la peregrinación a Luján

Carolina “Pampita” Ardohain, quien suele realizar los 60 kilómetros que separan la Ciudad de Buenos Aires de Luján, no pudo participar este año de manera presencial. Sin embargo, desde Nueva York —donde se encuentra de viaje con sus hijos— visitó un templo cristiano y publicó una foto junto a su amiga Sonia Alfieri con el mensaje: “Siempre con nosotras y siempre con vos”.

La Peregrinación a Luján 2025 volvió a reunir a miles de creyentes, entre ellos figuras del espectáculo, que mantienen viva una de las tradiciones de fe más importantes del país.

Pampita y Sonia Alfieri.
