¿Vuelve a Gran Hermano? Fantino lo increpó y Jorge Rial sorprendió tras no descartar su regreso

Alejandro Fantino le preguntó sin filtros al periodista si vuelve o no a conducir el reality. Sin respuestas, pero con reacción, Jorge Rial dejó la puerta abierta.

La nueva edición de Gran Hermano ya tiene fecha confirmada y se presentó con bombos y platillos en los Martín Fierro 2025. Pero lo que más sorprendió fue la incógnita sobre quién estará al frente del reality: Santiago del Moro evitó ratificar su continuidad y enseguida comenzaron las especulaciones.

Recientemente comenzó a circular la versión de que Santiago del Moro, ganador del Martín Fierro de Oro 2025, podría dar un paso al costado a pedido de la productora. No obstante, solo fue un rumor, que volvió a tomar fuerza luego de que él mismo evitara confirmar si seguirá al frente del popular reality de Telefé.

Tras ello, entre las posibilidades de conductores, volvió a sonar fuerte un nombre histórico para el ciclo: Jorge Ríal. El periodista, volcado completamente al ámbito político, fue consultado por Alejandro Fantino durante su programa de streaming, y aunque no dio una respuesta, su reacción dejó abierta la puerta.

Rial increpado por Alejandro Fantino: ¿volvés? En el streaming Carnaval, acompañados por Viviana Canosa y Fabián Doman, Fantino picanteó a Rial con la idea de que volvería a ser una de las figuras de Telefe: “¿Volvés a conducir Gran Hermano?”, lanzó sin filtros.

Rial, con mucha sorpresa ante la pregunta, reaccionó sin negar ni confirmar, y recordó su vínculo con el canal: “Hicimos la primera edición, 50 puntos. Había firmado una sola edición. A los tres días, me dijeron que firmara por más ediciones. Yo ganaba 20 y les pedí 50. Me dijeron que sí".