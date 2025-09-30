30 de septiembre de 2025 - 19:25

¿Vuelve a Gran Hermano? Fantino lo increpó y Jorge Rial sorprendió tras no descartar su regreso

Alejandro Fantino le preguntó sin filtros al periodista si vuelve o no a conducir el reality. Sin respuestas, pero con reacción, Jorge Rial dejó la puerta abierta.

Jorge Rial podría conducir nuevamente Gran Hermano.

La nueva edición de Gran Hermano ya tiene fecha confirmada y se presentó con bombos y platillos en los Martín Fierro 2025. Pero lo que más sorprendió fue la incógnita sobre quién estará al frente del reality: Santiago del Moro evitó ratificar su continuidad y enseguida comenzaron las especulaciones.

Recientemente comenzó a circular la versión de que Santiago del Moro, ganador del Martín Fierro de Oro 2025, podría dar un paso al costado a pedido de la productora. No obstante, solo fue un rumor, que volvió a tomar fuerza luego de que él mismo evitara confirmar si seguirá al frente del popular reality de Telefé.

Tras ello, entre las posibilidades de conductores, volvió a sonar fuerte un nombre histórico para el ciclo: Jorge Ríal. El periodista, volcado completamente al ámbito político, fue consultado por Alejandro Fantino durante su programa de streaming, y aunque no dio una respuesta, su reacción dejó abierta la puerta.

Rial increpado por Alejandro Fantino: ¿volvés?

En el streaming Carnaval, acompañados por Viviana Canosa y Fabián Doman, Fantino picanteó a Rial con la idea de que volvería a ser una de las figuras de Telefe: “¿Volvés a conducir Gran Hermano?”, lanzó sin filtros.

Rial, con mucha sorpresa ante la pregunta, reaccionó sin negar ni confirmar, y recordó su vínculo con el canal: “Hicimos la primera edición, 50 puntos. Había firmado una sola edición. A los tres días, me dijeron que firmara por más ediciones. Yo ganaba 20 y les pedí 50. Me dijeron que sí".

Y agregó con arrepentimiento: "Fui un pelotudo, les tenía que haber pedido 100”.

“¿Y ahora cuánto pediste?”, preguntó Viviana Canosa.

Nuevamente, Rial omitió contestarle a los presentes en la mesa.

