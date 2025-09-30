"No me amenaces con eso": el tenso cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro

El intercambio entre la modelo y la conductora generó una gran repercusión durante la gala.

La noche del lunes el hotel Hilton se convirtió en escenario de uno de los eventos más esperados de la televisión argentina: la entrega de los Premios Martín Fierro 2025. En medio de la gala que reunió a las principales figuras del espectáculo, Evangelina Anderson y Yanina Latorre protagonizaron un cruce que rápidamente acaparó la atención de los medios.

La modelo, que atraviesa su separación de Martín Demichelis, llegó a la alfombra roja con todos los reflectores puestos sobre ella. La tensión con la panelista de SQP (América TV) venía gestándose desde hace semanas, luego de que Latorre asegurara en su programa que Anderson mantenía un vínculo con un hombre casado, aunque se negó a dar nombres para no afectar a una familia.

Yanina Latorre (2) Yanina Latorre. El cruce entre ambas El primer cara a cara entre ambas ocurrió frente a las cámaras de Desayuno Americano (América TV), donde Anderson encaró de inmediato a la conductora. “Contá quién es el hombre casado con el que salí, yo te invito, si vos querés la credibilidad de la gente, contalo”, le dijo sin titubeos.

Latorre respondió con firmeza: “No puedo. No me amenaces con esa”. Lejos de ceder, la exjurado de Los 8 Escalones (El Trece) insistió: “Dijiste que había un video. Si hay un video, mostralo”. Ante la presión, la panelista recogió el guante y lanzó: “¿Vos querés que lo muestre? Bueno, mañana en SQP a las 7”. Para reforzar la promesa, ambas hicieron una suerte de “pinky promise”, aunque Latorre marcó su límite: “Me da cosa arruinar la vida de una persona”.

Embed - El divertido CRUCE entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro La comparación con Wanda Nara El intercambio se dio entre risas, aunque con una tensión evidente que ninguna de las dos admitió. Incluso bromearon con organizar una cena juntas, dejando entrever que conocen las reglas del juego mediático. “Ella es bastante inteligente, se peleaba con Wanda Nara”, comentó Yanina, reconociendo la astucia de Anderson para moverse en el terreno de la exposición pública. La modelo, en cambio, remarcó su fastidio: “Me quema, me hace quedar mal y después no tira nombres, solo el mío tira. Si es verdad, decilo ahora. Decí el nombre”. La insistencia provocó que varios presentes corearan “que lo diga”, pero la esposa de Diego Latorre no cedió y prefirió mantener el misterio.