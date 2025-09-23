23 de septiembre de 2025 - 20:47

Yanina Latorre podría ir presa tras una denuncia de Luciana Salazar: la frase que desató el escándalo

La conductora y panelista es denunciada por violar una medida cautelar sobre la hija de la modelo, Matilda y salió a defenderse en sus redes sociales.

Luciana Salazar denunció&nbsp; a Yanina Latorre por haber violado una medida cautelar que le impedía hablar de su hija.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En el día de hoy, se generó una nueva y fuerte polémica que enfrenta a Yanina Latorre y Luciana Salazar. Hace un par de horas, Salazar hizo pública su decisión de iniciar acciones legales contra la panelista por sus dichos sobre su hija, Matilda.

A través de historias en redes sociales, la modelo compartió imágenes de la demanda y la denuncía que tiene Yanina tras violar la cautelar que le impedía hablar de Matilda.

En respuesta, la conductora estalló de furia: "Me pudrí de las mentiras. Harta. Hoy muestro todo porque nunca miento. Sigan inventando. Están obsesionadas, y Salazar, no me vas a callar, amora. Ejerzo la libertad de expresión y la voy a defender".

Además, la panelista de LAM agregó: "Jamás me metí con tu hija, andá a terapia. Además de amenazarme, inventar cosas ¿a qué se dedica? Mucho tiempo libre, amora, andá a laburar", atacando a la modelo y a la constante temática sobre su actual trabajo y fuente de ingresos.

En respuesta, Salazar publicó una foto de la demanda contra Yanina y compartió en sus Stories documentos que demuestran que la panelista está al borde de la cárcel. “La Cámara Civil ratificó la cautelar de mi hija contra Yanina Latorre. Ella la violó y está presentada una denuncia penal (ya que es un delito violar la cautelar)", afirmó Salazar.

"Ella dice que nunca se metió con menores. La Justicia dice otra cosa... Y seguí hostigando y hablando mal de mí, que no te tengo nada de miedo. Al contrario, que una persona como vos hable mal de mí, quiere decir que estoy haciendo todo bien", continuó la modelo.

Ante la posibilidad de detención que Yanina desmintió en redes sociales, la panelista de LAM volvió a reaccionar en un retweet de la modelo y comentó: “genera mentiras Y ENCIMA RETWEETEA. Alguien sabe a qué se dedica o de qué trabaja?".

Además, a través de Instagram, Yanina invitó a sus seguidores a ver su programa Sálvese quien pueda del canal América, donde revelaría la verdad sobre la situación.

