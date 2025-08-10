10 de agosto de 2025 - 20:20

En la interna del PJ ganó el oficialismo en San Martín y Junín

Se impuso Alejandro Ravazzani en San Martín y Emiliano Vargas, en Junín. Hubo un buen caudal de votantes.

Por Enrique Pfaab

Encuentro Peronista, la línea del peronismo identificada con la conducción actual, se impuso en la interna del Peronismo en San Martín y Junín, los dos departamentos en donde se celebraron este domingo internas abiertas y con votos independientes.

En San Martín la lista 10, encabezada por el actual concejal Alejandro Ravazzani, se impuso sobre la que llevaba como primer candidato al también concejal Jesús Daniel “Mellizo” Vílchez, con la lista nombrada Soñemos San Martín. Los números fueron 57% a 43%.

En tanto en Junín también se impuso la lista 10 Encuentro Peronista, encabezada por Emiliano Jesús Vargas, superando a la lista Territoriales por Junín, que llevaba como primera candidata a la actual concejal María Lourdes Sosa, con un porcentaje parecido al de San Martín.

En una jornada tensa, en donde nadie se animaba a presagiar resultados, el profesor Alejandro Ravazzani terminó logrando un triunfo sólido y, de esta forma, se asegura encabezar la del peronismo en las próximas generales y prácticamente también asegura su reelección. De esta manera el PJ consolida así para los próximos dos años una oposición firme y crítica, como ha sido la postura de Ravazzani hasta ahora. Reconocido por su compromiso social y muy cercano a la Iglesia, el dirigente confirma así ser una alternativa al oficialismo de Raúl Rufeil.

"El peronismo ha demostrado que está en condiciones de dar pelea", dijo Ravazzani, y acotó que "ha sido una interna transparente, que sirven para legitimar a los candidatos".

Además, subrayó con énfasis que "este concejal seguirá trabajando siempre con la agenda que marcó el Papa Francisco".

El juninense Emiliano Vargas (30), que se define como “docente y militante social”, apenas conocido en resultado, dijo: “¡Lo logramos!” y sostuvo que el comicio “estuvo muy picado, caliente, muy ajustado, y con presencia del aparato local, pero logramos imponer nuestra idea de renovar el peronismo de Junín, más allá de que ahora viene el verdadero trabajo”.

