27 de agosto de 2025

Femicidio de Rocío Collado: marcharán en San Rafael por el crimen de la joven docente

La profesora sureña es la séptima víctima fatal de la violencia machista registrada en la provincia en lo que va de año.

La comunidad sureña marchará pidiendo justicia pr el femicidio de Rocío Collado en San Rafael.

La comunidad sureña marchará pidiendo justicia pr el  femicidio de Rocío Collado en San Rafael. 

La comunidad educativa de San Rafael y organizaciones feministas convocaron a una marcha para este mediodía por el femicidio de la docente Rocío Maricel Collado (30), séptima víctima fatal de la violencia machista registrada en Mendoza en lo que va del año, cifra que supera los 5 femicidios ocurridos en 2024.

La marcha se realizará hoy a las 12.30 en el kilómetro cero de la ciudad sureña, según anunció en su página oficial Ni una menos San Rafael y también los centros de estudiantes de las escuelas Normal, Ebyma y Nacional.

“Justicia por Rocío Collado”, dice la publicación de Ni una menos: “hoy San Rafael está de luto y de pie. Rocío Collado fue encontrada muerta y no vamos a callar frente a otro femicidio en nuestra ciudad”.

Marcha por el femicidio de Rocío Collado.

“Exigimos justicia, verdad y que no haya impunidad”; y “Exigimos que el Estado garantice protección real y políticas efectivas para que ninguna más falte”, agrega el comunicado.

Finaliza la publicación con el siguiente mensaje: “nos unimos en memoria de Rocío, acompañamos a su familia y exigimos justicia por ella y por todas.

Por otra parte los centros estudiantes de las tres escuelas sureñas convocan para este mediodía con el siguiente mensaje: “Rocío collado formó parte de la vida de nuestras escuelas y lastimosamente ya no la tendremos más. Su ausencia nos duele y nos obliga a levantar la voz.

Luego convocan a toda la comunidad educativa “a marchar en su memoria y en pedido de justicia”.

En orden cronológico, hasta el 27 de agosto de 2025, se registraron los asesinatos de mujeres calificados como violencia de género: Antonia Falcón (60, Guaymallén), Alejandra Cuevas (48, Las Heras), Eliana Valeria Speziale (45, Junín), Verónica Magallanes (49, Ciudad), Carla Janet Del Souc (27, Rivadavia), Flora Inés Moyano (61, Las Heras) y Rocío Collado (30, San Rafael).

