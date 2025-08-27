Femicidio de Rocío Collado: marcharán en San Rafael por el crimen de la joven docente

La comunidad educativa de San Rafael y organizaciones feministas convocaron a una marcha para este mediodía por el femicidio de la docente Rocío Maricel Collado (30) , séptima víctima fatal de la violencia machista registrada en Mendoza en lo que va del año, cifra que supera los 5 femicidios ocurridos en 2024.

La marcha se realizará hoy a las 12.30 en el kilómetro cero de la ciudad sureña, según anunció en su página oficial Ni una menos San Rafael y también los centros de estudiantes de las escuelas Normal, Ebyma y Nacional .

“Justicia por Rocío Collado”, dice la publicación de Ni una menos: “hoy San Rafael está de luto y de pie. Rocío Collado fue encontrada muerta y no vamos a callar frente a otro femicidio en nuestra ciudad ”.

“Exigimos justicia, verdad y que no haya impunidad”; y “Exigimos que el Estado garantice protección real y políticas efectivas para que ninguna más falte”, agrega el comunicado.

Finaliza la publicación con el siguiente mensaje: “nos unimos en memoria de Rocío, acompañamos a su familia y exigimos justicia por ella y por todas.

Por otra parte los centros estudiantes de las tres escuelas sureñas convocan para este mediodía con el siguiente mensaje: “Rocío collado formó parte de la vida de nuestras escuelas y lastimosamente ya no la tendremos más. Su ausencia nos duele y nos obliga a levantar la voz.

Luego convocan a toda la comunidad educativa “a marchar en su memoria y en pedido de justicia”.

En orden cronológico, hasta el 27 de agosto de 2025, se registraron los asesinatos de mujeres calificados como violencia de género: Antonia Falcón (60, Guaymallén), Alejandra Cuevas (48, Las Heras), Eliana Valeria Speziale (45, Junín), Verónica Magallanes (49, Ciudad), Carla Janet Del Souc (27, Rivadavia), Flora Inés Moyano (61, Las Heras) y Rocío Collado (30, San Rafael).