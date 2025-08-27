27 de agosto de 2025 - 12:37

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente de tránsito: "Se durmió el chofer"

El siniestro ocurrió cuando viajaba hacia la Ciudad de Buenos Aires junto a su padre, José Bonacci, en la autopista Buenos Aires-Rosario.

La diputada nacional Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza, protagonizó este jueves un accidente automovilístico cuando viajaba hacia la Ciudad de Buenos Aires junto a su padre, José Bonacci, en la autopista Buenos Aires-Rosario.

El siniestro ocurrió a la altura del partido bonaerense de Ramallo, cuando el Nissan Sentra gris en el que se trasladaban se despistó y cayó en una zanja. El vehículo era conducido por un chofer de la Cámara de Diputados.

“Se durmió el chofer, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, relató José Bonacci, dirigente del partido UNITE y exconcejal de Rosario.

Tanto la legisladora como su padre sufrieron heridas leves y cortes provocados por los vidrios rotos, por lo que fueron asistidos en un centro médico de Ramallo.

Rocío Bonacci, que se sumó a La Libertad Avanza en 2023, había adquirido notoriedad pública en los últimos meses por su enfrentamiento en el recinto con la diputada libertaria Lilia Lemoine y por impulsar un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, iniciativa que no recibió respaldo de su propio bloque.

