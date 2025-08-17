17 de agosto de 2025 - 19:32

San Rafael: perdió el control de su auto y chocó contra un árbol

Ocurrió en la localidad Salto de Las Rosas. El conductor quedó bajo observación médica.

Fuerte choque en San Rafael: conductor impactó contra un árbol.

Fuerte choque en San Rafael: conductor impactó contra un árbol.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre, de 42 años, circulaba por la Ruta Nacional 143 de este a oeste hasta que perdió el dominio de su vehículo. Producto de la maniobra impactó contra un árbol, que se encontraba en el lateral sur de la calzada.

Leé además

Pasacalles contra Boca Juniors en Mendoza.

Pasacalles amenazantes contra Boca en la concentración de Mendoza: "Respeten la camiseta"

Por Redacción Deportes
Tragedia en Maipú: una mujer murió tras caer de una moto

Tragedia en Maipú: una hombre de 44 años murió tras caer de una moto

Por Redacción Policiales

Las autoridades intentan esclarecer el hecho que ocurrió en Salto de Las Rosas, de San Rafael. Con tal motivo, trabajó en la escena del accidente Personal de Bomberos, la Comisaría 42°, Policía Vial y Científica.

Fuerte choque en San Rafael: conductor impactó contra un árbol
Fuerte choque en San Rafael: conductor impactó contra un árbol.

Fuerte choque en San Rafael: conductor impactó contra un árbol.

El caso fue reportado por las autoridades cerca de las 8 de este domingo. El siniestro fue protagonizado por un solo vehículo, un Volkswagen Polo Gris que sufrió varios daños: paragolpe delantero en su totalidad, parabrisas trizado y cristales laterales delanteros desprendidos.

Respecto al conductor fue trasladado al hospital local, donde se le practicó la extracción de sangre y quedó bajo observación médica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Encontraron restos humanos en San Rafael.

San Rafael: encontraron restos humanos e identificaron a la víctima

Por Redacción Policiales
Julieta Silva

Volvieron a otorgarle la prisión domiciliaria Julieta Silva y regresa con tobillera a su casa en San Rafael

Por Redacción Policiales
Un policía mató a un motochorro que intentó asaltarlo.

La Matanza: un policía mató a un motochorro que intentó asaltarlo

Por Redacción Policiales
Seis heridos tras un fuerte accidente en Nuñez, Ciudad de Buenos Aires.

Impactante choque frente al Monumental: seis heridos y tránsito complicado en el Día del Niño

Por Redacción Policiales