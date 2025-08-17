San Rafael: perdió el control de su auto y chocó contra un árbol

Ocurrió en la localidad Salto de Las Rosas. El conductor quedó bajo observación médica.

Un hombre, de 42 años, circulaba por la Ruta Nacional 143 de este a oeste hasta que perdió el dominio de su vehículo. Producto de la maniobra impactó contra un árbol, que se encontraba en el lateral sur de la calzada.

Las autoridades intentan esclarecer el hecho que ocurrió en Salto de Las Rosas, de San Rafael. Con tal motivo, trabajó en la escena del accidente Personal de Bomberos, la Comisaría 42°, Policía Vial y Científica.

Fuerte choque en San Rafael: conductor impactó contra un árbol Fuerte choque en San Rafael: conductor impactó contra un árbol. Prensa Seguridad El caso fue reportado por las autoridades cerca de las 8 de este domingo. El siniestro fue protagonizado por un solo vehículo, un Volkswagen Polo Gris que sufrió varios daños: paragolpe delantero en su totalidad, parabrisas trizado y cristales laterales delanteros desprendidos.