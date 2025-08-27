El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una ciclista

El accidente ocurrió en 2023. Nicolás Mattioli había intentado suspender el proceso ofreciéndole 10 millones de pesos como reparación económica a la familia de la víctima.

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio oral por atropellar y matar a una cilcista.

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe confirmó que Nicolás Mattioli, hijo del cantante Leo Mattioli, enfrentará un juicio oral y público por la muerte de Claudia Laura Decurgez, la ciclista de 44 años que fue atropellada el 21 de septiembre de 2023 en Santo Tomé, cuando el músico regresaba de un show en Rosario.

De esta forma, la Justicia rechazó los recursos presentados por la defensa, que había solicitado suspender el proceso a prueba. Incluso, Mattioli había ofrecido 10 millones de pesos como reparación económica a la familia de la víctima, propuesta que fue desestimada por la jueza Martha María Feijoó al considerar que el hecho debía resolverse en debate oral.

El cantante de 32 años está imputado por “homicidio culposo”. La familia de Decurgez, representada por el abogado Bruno Rugna, reclama cuatro años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir.

"Tanto nosotros como la fiscalía rechazamos el dinero. Creemos que para este tipo de delitos no es pertinente. No nos olvidemos que hace casi un año falleció una persona y se arruinó una familia, con todo lo que eso significa", sostuvo el letrado. Se presume que el juicio tendrá su curso a mediados del año próximo.

El accidente fatal El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana del 21 de septiembre en la intersección de avenida Richieri y calle Libertad, en Santo Tomé. Mattioli embistió con su camioneta Ford Ranger a la ciclista, que circulaba por la margen derecha de la calzada.

La mujer murió en el lugar por un fuerte traumatismo de cráneo. Según testigos, el músico descendió de inmediato del vehículo e intentó auxiliarla, pero no pudo salvarla. Sin embargo, en declaraciones posteriores a la Policía, habría intentado inculpar a la víctima al señalar que “se le cruzó frente a la camioneta”. Nicolás Mattioli La mujer murió en el momento. “El acusado conducía de manera negligente y sin tomar las debidas precauciones, embistió desde atrás a la ciclista que circulaba por la margen derecha de la calzada", precisaron el lunes en la audiencia. “Como resultado del impacto, la mujer salió despedida de la bicicleta y cayó a la derecha de la calzada”, detalló la fiscalía. El siniestro quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, material que será clave durante el juicio. image El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad.