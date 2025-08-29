Mendoza licitará la reparación integral de la ruta nacional 143: cuánto costará y cuánto durará la obra

El gobernador Alfredo Cornejo anunció una inversión de 44 millones de dólares. El Gobierno provincial avanza en una obra largamente postergada por el Estado nacional.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció en San Rafael el inicio del proceso de licitación para la reparación integral de la Ruta Nacional 143. Se trata de un tramo de 107 kilómetros que une la avenida Rawson, de ese departamento, con Pareditas, en San Carlos.

La inversión asciende a 44 millones de dólares —59.400 millones de pesos— financiados con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial. Es una de las intervenciones más importantes de los últimos años en el Sur mendocino, sobre una traza que llevaba más de cuatro décadas sin trabajos de fondo.

El fin de una espera de 40 años Cornejo, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado y funcionarios provinciales, subrayó el valor de la obra: “Estamos frente a una ruta que hace más de cuatro décadas no recibe una intervención seria. Aunque es competencia de la Nación, la Provincia asume la responsabilidad porque los mendocinos no pueden esperar más. Preferimos hacer antes que dar explicaciones”.

El mandatario destacó que la reparación de la Ruta 143 es vital para la productividad, la seguridad vial y la vida cotidiana de miles de familias del Sur. “No es un regalo a la Nación, es una decisión para los mendocinos. Nos guía un principio simple: hacer, hacer y hacer”, expresó.

Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción. Hoy llamamos a licitación para iniciar con la transformación de la Ruta Nacional 143, un corredor vital para San Rafael, San Carlos y el Sur provincial. Son 107 kilómetros de obra integral, con una inversión de 44 millones de…

Los tramos de la nueva ruta La intervención, que se dividirá en tres secciones y tendrá un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses, contempla: