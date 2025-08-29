Reprogramaron el corte de agua de este sábado por el pronóstico de tormentas

Debido al temporal de tormentas que se avecina en Mendoza este fin de semana, Aguas Mendocinas informó que decidió suspender las tareas previstas en el Establecimiento Potabilizador de Potrerillos, por lo que no habrá corte de agua este sábado 30 de agosto. A raíz de esto, los trabajos s e reprograman para el próximo sábado 6 de septiembre .

Este fin de semana será muy particular en Mendoza debido a la "tormenta de Santa Rosa" que azotará a la provincia. El fenómeno se presentará en Mendoza desde la noche del viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto.

Habrá descenso de la temperatura, hasta 100 mm de agua acumulada y nevadas en la cordillera , lo que pone en riesgo los trabajos de Aguas Mendocinas.

Las tareas iban a comenzar a las 3.30 de la madrugada del sábado e iban a demandar un corte programado de agua potable en distintas zonas del Área Metropolitana de Mendoza.

En Luján II : se realizarán maniobras previas a la futura colocación de dos caudalímetros sobre acueductos de 450 y 500 mm. Estos trabajos se iniciarán a las 3.30 de la madrugada .

En Potrerillos : instalación de un nuevo caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm, a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos. El operativo comenzará a las 5 de la mañana .

Según AYSAM, los trabajos fueron consensuados y planificados para reducir el tiempo del corte y evitar complicaciones en escuelas y reparticiones públicas.

Zonas afectadas por el corte el corte de agua en Mendoza

El sábado 6 de septiembre se interrumpirá el servicio en los siguientes sectores del Área Metropolitana:

Ciudad de Mendoza : La Favorita

Godoy Cruz : de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña

Guaymallén : San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva

Luján de Cuyo : Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Recomendaciones para los usuarios

AYSAM solicitó a la población hacer un uso responsable y solidario del agua potable durante el fin de semana. Entre las medidas sugeridas:

Mantener una reserva mínima de 2 litros de agua embotellada por persona .

Utilizar con moderación el agua del tanque domiciliario.

Regular la presión en canillas.

Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y riego de jardines.

Controlar pérdidas en canillas e inodoros.

Recordar que está prohibido el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora.

Inversión en caudalímetros

Los nuevos equipos forman parte del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana, que contempla una inversión superior a USD 5,1 millones.

Con la instalación de este nuevo caudalímetro en Potrerillos —y los dos próximos en Luján II—, la inversión totalizada supera los USD 250.000. Ya se encuentran operativos otros 9 caudalímetros en distintos puntos del sistema: 2 en el establecimiento Benegas, 3 en Alto Godoy, 1 en Plaza Cioppo de Luján y 3 en Godoy Cruz.

Según informó la empresa, estas obras buscan modernizar y automatizar la red de distribución de agua potable, mejorando la calidad del servicio para más de 1,1 millones de mendocinos.