Tormenta de Santa Rosa: a qué hora empezará a llover y cómo evitar accidentes en casa y en la calle

Ante el pronóstico de lluvias abundantes para las próximas horas , incluyendo el fin de semana, el Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Dirección de Defensa Civil le recomienda a la población extremar las precauciones tanto en la vía pública como en el hogar, para prevenir posibles riesgos y accidentes.

Se estima que entre la madrugada del sábado 30 de agosto y el mediodía del domingo 31 caerá en el Gran Mendoza una cantidad de agua que romperá récord históricos y esta “tormenta de Santa Rosa” quedará en la memoria de muchos.

La alerta de Defensa Civil anticipa que se esperan lluvias a partir de esta noche en la zona sur y que se incrementaran a lo largo de la madrugada en toda la provincia.

Los municipios deberán estar a la altura de tamaño pronóstico. Deberán extremar la limpieza de acequias y garantizar trabajos de mantenimientos para disminuir al máximo el impacto por anegamientos de calles y daños estructurales.

Revisar techos, canaletas y desagües: asegurarse de que no estén tapados para evitar filtraciones o inundaciones.

Asegurar objetos sueltos en balcones, patios y terrazas (macetas, muebles, chapas, toldos).

Evitar manipular artefactos eléctricos si hay agua acumulada en pisos o paredes.

Tener linternas, velas y pilas a mano ante posibles cortes de energía.

Armar una reserva de agua potable y alimentos no perecederos, en caso de que haya problemas en el suministro.

En la vía pública

No circular por calles inundadas: aunque el agua no parezca profunda, puede ocultar pozos o arrastrar vehículos.

Evitar cruzar puentes o badenes con corrientes de agua.

Conducir con precaución, a baja velocidad y con luces encendidas; mantener mayor distancia de seguridad.

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad durante tormentas eléctricas.

Recomendaciones generales

Tener a mano los números de emergencia (Defensa Civil, Bomberos, Policía).

Mantener cargado el celular para estar comunicado.

Respetar las alertas meteorológicas oficiales: seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ayudar a personas mayores o con movilidad reducida que puedan verse afectadas.

Las mediciones adelantan que hoy en la tarde comenzará a soplar viento sur de unos 20 km/h esto será suficiente para que ya hacia la noche del viernes el cielo de toda la provincia de Mendoza sea cubierto casi por completo con nubes.

Horas más tardes, en la madrugada del sábado 30 comenzará a llover mientras se intensifican las ráfagas del sur.

Para la tarde del sábado la tormenta de Santa Rosa mostrará su máxima furia. “A partir de las 15 se intensificarán el viento y las lluvias, para gran parte de la provincia”, vaticinó el experto en meteorología Mariano García.

Las lluvias abarcarán toda la provincia, con énfasis en el Este e incluso se espera que caiga nieve en Malargüe.

Ya para el domingo al mediodía comenzarán a disminuir la intensidad de las precipitaciones para desaparecer por completo hacia la noche. Sin embargo, estas últimas lluvias podrían ser de “agua-nieve”.

El lunes sale nuevamente el sol y regresan los días primaverales.