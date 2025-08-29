Es inminente la tormenta de Santa Rosa: cuándo llega a Mendoza y hasta cuándo durará

Se viene la "tormenta de Santa Rosa" en varias zonas del país, incluyendo a Mendoza, que están bajo alerta amarilla según el Servicio Meteorológico Nacional.
Se viene la "tormenta de Santa Rosa" en varias zonas del país, incluyendo a Mendoza, que están bajo alerta amarilla según el Servicio Meteorológico Nacional.
El fenómeno, que tiene su explicación en la ocurrencia del choque de las primeras masas de aire cálido que comienzan a incidir sobre los frentes fríos al acercarse la primavera, se presentará en Mendoza desde la noche del viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto.
Habrá descenso de la temperatura, hasta 100 mm de agua acumulada y nevadas en la cordillera.
Tras varios días con temperaturas primaverales y a puro sol, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anunció desde el viernes 29 de agosto a la noche la presencia de lluvias y vientos algo fuertes del sector sur en el Gran Mendoza, además de nevadas en la cordillera. Si bien hoy la máxima rondará los 25°C, en las últimas horas cambiará el panorama.
Así, el sábado 30 de agosto (festividad de Santa Rosa) se cumplirá el pronóstico de tormentas en Mendoza.
"Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias con acumulados de precipitación importantes por sectores, vientos algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera", indica el reporte, con una mínima de 9°C y una máxima de 17°C.
El mal tiempo continuará el domingo 31: "Mayormente nublado y con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Mejorando en cordillera". Tras una mínima de 6°C, la máxima llegará apenas a los 12°C.
Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Neuquénestán bajo alerta amarilla por tormentas.
Desde el lunes retornará el sol y se producirá una suba en la temperatura, con 19°C de máxima.
Si bien murió el 24 de agosto de 1617, a Santa Rosa de Lima se la conmemora cada 30 de agosto en la tradición de la Iglesia Católica. La peruana es la patrona de América y Filipinas, además de gran cantidad de institutos educativos y policiales.
En la meteorología, en torno al 30 de agosto suele haber una situación de precipitaciones. En este año, se cumplirá de manera exacta.
La conexión entre cortarse el pelo y Santa Rosa de Lima se basa en una antigua tradición que data de la época colonial. Se cree que cortarse el cabello el 30 de agosto tiene un significado simbólico relacionado con la transformación espiritual y la conexión con la figura de la santa peruana.
Esta tradición es especialmente popular entre las mujeres, ya que Santa Rosa es considerada un modelo de virtud y devoción cristiana.
Se dice que Santa Rosa tenía una gran dedicación a Dios desde una edad temprana. Para expresar su compromiso religioso y su deseo de mantenerse casta, Santa Rosa se cortaba el cabello y usaba una corona de espinas, imitando a Cristo. Además, se cuenta que tenía una preocupación por los pobres y enfermos, y solía donar su cabello cortado a los necesitados.
Según se mantiene en la creencia, cortarse el cabello un 30 de agosto ayuda a que éste crezca sano y fuerte.