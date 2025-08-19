Alerta por ciclogénesis en el AMBA: qué es y hasta cuándo lloverá.

Este martes 19 de agosto de 2025 comenzó con alerta naranja en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante la llegada de una ciclogénesis, fenómeno meteorológico que se produce por la formación de un sistema de baja presión y que puede derivar en un ciclón.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el evento traerá precipitaciones persistentes y ráfagas de viento intensas, con posibles complicaciones en el tránsito, cortes de energía y anegamientos en distintos barrios.
Cómo será la tormenta
La ciclogénesis tendrá dos fases bien definidas:
Miércoles 20: menos lluvia, más viento
- Madrugada y Mañana (01:00 a 12:00): lluvias débiles intermitentes y viento en aumento desde el sudoeste.
- Tarde (13:00 a 18:00): cesa la lluvia y el cielo comienza a despejarse; se esperan ráfagas de hasta 74 km/h entre las 14:00 y las 15:00.
- Noche (19:00 en adelante): el viento pierde fuerza y el cielo quedará totalmente despejado.
¿Qué es la ciclogénesis?
Según American Meteorological Society, la ciclogénesis es “cualquier desarrollo o fortalecimiento de la circulación ciclónica en la atmósfera”, ya sea en la aparición de un sistema de baja presión donde antes no había uno oen la intensificación de uno ya existente. La bajada presión impulsa movimientos de aire verticales y genera zonas de inestabilidad sostenida
Las provincias bajo alerta
Además del AMBA, las malas condiciones meteorológicas afectarán a otras provincias:
- Buenos Aires: alerta naranja por lluvias y amarilla por vientos.
- Santa Fe: alerta naranja por tormentas y lluvias, y amarilla por viento.
- Entre Ríos: alerta naranja por tormentas y lluvias.