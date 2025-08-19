19 de agosto de 2025 - 11:01

Alerta por ciclogénesis en el AMBA: qué es y hasta cuándo lloverá

El día amaneció con una alerta naranja por tormentas y lluvias en el AMBA. A qué hora lloverá más fuerte.

Alerta por ciclogénesis en el AMBA: qué es y hasta cuándo lloverá.

Alerta por ciclogénesis en el AMBA: qué es y hasta cuándo lloverá.

Este martes 19 de agosto de 2025 comenzó con alerta naranja en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante la llegada de una ciclogénesis, fenómeno meteorológico que se produce por la formación de un sistema de baja presión y que puede derivar en un ciclón.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el evento traerá precipitaciones persistentes y ráfagas de viento intensas, con posibles complicaciones en el tránsito, cortes de energía y anegamientos en distintos barrios.

Cómo será la tormenta

La ciclogénesis tendrá dos fases bien definidas:

  • Martes 19:lluvias persistentes durante todo el día, con un pico máximo hacia el mediodía.
  • Miércoles 20: cese de las precipitaciones, pero con la llegada de ráfagas de viento muy fuertes.

Martes 19: la jornada más complicada

  • Madrugada (01:00 a 06:00): el día comenzó con lluvias débiles pero constantes.
  • Mañana (07:00 a 12:00): la lluvia se intensifica desde las 9:00. El punto crítico será a las 11:00, con 14 mm de agua en una hora y ráfagas de 51 km/h.
  • Tarde (13:00 a 18:00): lluvias moderadas y persistentes. El viento llegará a su máxima intensidad del día con 57 km/h a las 15:00.
  • Noche (19:00 en adelante): las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta cesar cerca de la medianoche.
Miércoles 20: menos lluvia, más viento

  • Madrugada y Mañana (01:00 a 12:00): lluvias débiles intermitentes y viento en aumento desde el sudoeste.
  • Tarde (13:00 a 18:00): cesa la lluvia y el cielo comienza a despejarse; se esperan ráfagas de hasta 74 km/h entre las 14:00 y las 15:00.
  • Noche (19:00 en adelante): el viento pierde fuerza y el cielo quedará totalmente despejado.

¿Qué es la ciclogénesis?

Según American Meteorological Society, la ciclogénesis es “cualquier desarrollo o fortalecimiento de la circulación ciclónica en la atmósfera”, ya sea en la aparición de un sistema de baja presión donde antes no había uno oen la intensificación de uno ya existente. La bajada presión impulsa movimientos de aire verticales y genera zonas de inestabilidad sostenida

Las provincias bajo alerta

Además del AMBA, las malas condiciones meteorológicas afectarán a otras provincias:

  • Buenos Aires: alerta naranja por lluvias y amarilla por vientos.
  • Santa Fe: alerta naranja por tormentas y lluvias, y amarilla por viento.
  • Entre Ríos: alerta naranja por tormentas y lluvias.
