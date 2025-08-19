19 de agosto de 2025 - 11:24

Tradición, fe y fervor popular: 30 mil personas disfrutaron de la Fiesta de la Asunción en el secano lavallino

Lavallinos y visitantes mantuvieron la tradición de celebrar a la Virgen del Tránsito de la Asunción. Hubo misas, bautismos y números artísticos.

Foto:

Gentileza Municipalidad de Lavalle
Los Andes
Por Ignacio de la Rosa

Durante esos tres días, vecinos, devotos y visitantes participaron de actividades religiosas, culturales y artísticas, organizadas por la Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay y la Comisión de la Capilla, con el acompañamiento de la Municipalidad de Lavalle.

Fiesta Asunción 3
Fiesta popular y tradición

La festividad comenzó con el rezo de la novena, el viernes 8 de agosto, y tuvo momentos emotivos con la procesión de antorchas, la peregrinación gaucha, los bautismos, y las misas celebradas en la capilla vieja de La Asunción, ya durante el último fin de semana.

El domingo 17 de agosto, en tanto, tuvo lugar la procesión y misa central, presidida por en cura párroco Carlos Salomón, quien invitó a los feligreses "a ser testigos de la alegría que nos transmite Jesús, resaltando el amor de la Virgen María para sus hijos".

De las actividades participaron el Intendente Edgardo González, el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, el director de Adultos Mayores, Lucas Luppo, la presidenta del Concejo Deliberante lavallino, Guadalupe Parés Martino y concejales de distintos bloques.

Fiesta Asunción 4
Además estuvieron la reina departamental de la Vendimia, Victoria Herrera, la virreina, Ayelén Siliprandi, la Flor de la Tradición, Aldana Nievas y la virreina de Adultos Mayores, Beatriz Luna.

Números artísticos

La música y la danza cuyana fueron protagonistas en las noches festivas, con presentaciones que colmaron de alegría al pueblo.

El sábado el público disfrutó de El Diablito Martínes, Acorde Campero, Munay, Las Voces de San José, Las Cuerdas de San Miguel, Los TCP y el Ballet Folclórico de Asunción. En tanto, la jornada del domingo estuvo animada por los talentos de Sueños Cuyanos, Marca Registrada, Kina Pastrán y el cantante local Joaquín González.

Fiesta Asunción 45
Compromiso ambiental y una fiesta de unión

Durante la celebración se dispuso de un Punto de Ecocanje, donde los visitantes entregaron materiales reciclables y participaron del sorteo de una bicicleta.

Fiesta Asunción 1
La comunidad lavallina vivió la fiesta patronal en honor a la Virgen del Tránsito en La Asunción, que abrió sus puertas para ser el foco de los encuentros de esta tradición, que cada año une a turistas y lavallinos.

