El secano lavallino tiene un particular encanto y que atrae a miles de visitantes (mendocinos y no) durante todo el año. Sus áridos y pintorescos paisajes , combinada con la quieta calma que predomina en el ambiente y con los lugareños que trabajan y viven como puesteros actúan como imanes para compartir momentos en estos parajes .

Cómo es el tratamiento hormonal que ayuda a Belina a potenciar su feminidad

El Gobierno vacunará gratis desde hoy contra la fiebre amarilla a los habitantes de estas provincias

Las festividades y celebraciones religiosas en estos pueblos, donde conviven criollos con comunidades originarias , también son parte del calendario de actividades . Y la Fiesta de la Asunción , en honor a la Virgen del Tránsito de la Asunción -que se celebrará entre el viernes y el domingo próximos- es una de estas conmemoraciones multitudinarias .

En el distrito La Asunción , ubicado en el secano lavallino , el próximo viernes, sábado y domingo tendrán lugar los festejos patronales en honor a la Virgen del Tránsito que le da el nombre al sitio. Se trata de una de las festividades religiosas más importantes del calendario departamental.

Todo listo para la tradicional fiesta en el secano de Mendoza que mueve multitudes: cómo llegar a la Asunción. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle.

Con el acompañamiento y compromiso de la Municipalidad de Lavalle -que apuesta al fortalecimiento de estas celebraciones populares como parte del patrimonio cultural del departamento-, la Fiesta de la Asunción está organizada junto a la Comisión de la Capilla y Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay .

La capilla histórica de La Asunción es el epicentro de la celebración y el sitio cuenta con un marcado simbolismo . Porque representa un punto de encuentro entre la tradición católica y la identidad del pueblo Huarpe .

Fiesta Asunción Lavalle 5 Todo listo para la tradicional fiesta en el secano de Mendoza que mueve multitudes: cómo llegar a la Asunción. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle.

Año tras año, la Fiesta de la Asunción (Lavalle) reúne a cientos de familias, visitantes y devotos que se acercan para participar de misas, procesiones, espectáculos artísticos, feria de artesanías y comidas típicas, todo en un entorno cargado de identidad, historia, fe y naturaleza.

Además, las familias que viven en el lugar abren las puertas de sus hogares para recibir a los visitantes y ofrecerles comidas típicas, artesanías y experiencias genuinas que reflejan la cultura y hospitalidad del sitio.

Cómo llegar a La Asunción para participar de la tradicional fiesta

La Asunción se encuentra en el secano lavallino, a 80 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Se puede llegar a este paraje a través de la Ruta Nacional 40 -dirección hacia el norte- y luego continuar por la Ruta Provincial 34.

El recorrido pasa por Costa de Araujo y el camino a La Asunción conecta directamente a Mendoza con la Ruta Nacional 142 Altas Cumbres (Córdoba), ingresando a la altura del km 45. Cuenta con un fácil acceso para cualquier tipo de movilidad.

Aquí está el link para acceder a las indicaciones para llegar a La Asunción vía Google Maps.

Fiesta Asunción Lavalle 4 Todo listo para la tradicional fiesta en el secano de Mendoza que mueve multitudes: cómo llegar a la Asunción. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle.

Todas las actividades de la Fiesta Patronal Virgen del Tránsito de la Asunción

Si bien el foco de los festejos se concentra el próximo fin de semana, la celebración litúrgica comenzó el viernes 8 de agosto.

Viernes 8/8

A las 19: Comienzo de la novena.

Viernes 15/8

A las 16: Procesión desde la capilla nueva a la capilla vieja.

Fiesta Asunción Lavalle 1 Todo listo para la tradicional fiesta en el secano de Mendoza que mueve multitudes: cómo llegar a la Asunción. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle.

Sábado 16/8

A las 8: Salida de la Peregrinación Gaucha desde Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

A las 9 y a las 10: Bautismos.

A las 16: Llegada de la Peregrinación Gaucha.

A las 19: Novena, misa y procesión de antorchas desde la capilla nueva a la capilla vieja.

A las 22: Espectáculo artístico.

Domingo 17/8

A las 9 y a las 10: Bautismos.

A las 12: Misa en la capilla vieja.

A las 16: Procesión y misa desde la capilla vieja al escenario.

A las 19: Espectáculo artístico.