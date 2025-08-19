19 de agosto de 2025 - 13:07

Río Negro reportó un caso sospechoso vinculado al fentanilo adulterador

El Ministerio de Salud de Río Negro informó la detección de un caso sospechoso asociado al consumo de fentanilo contaminado, que fue notificado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El paciente permanece internado en un hospital privado de la provincia.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Ministerio de Salud de Río Negro informó la detección de un caso sospechoso asociado al consumo de fentanilo contaminado, que fue notificado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El paciente permanece internado en un hospital privado de la provincia.

Según el comunicado oficial, desde la Coordinación Provincial de Epidemiología se dio aviso al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) para iniciar una pesquisa oficial.

“El caso se encuentra en proceso de investigación epidemiológica con el fin de recabar más información sobre resultados de laboratorio y antecedentes epidemiológicos”, señalaron las autoridades sanitarias.

Cabe recordar que, desde el pasado 13 de mayo, cuando la ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de las ampollas de fentanilo adulterado, la cartera sanitaria provincial retiró unas 45 mil unidades de hospitales públicos y centros privados.

“Tal lo dispuesto por los organismos nacionales intervinientes, estos elementos se encuentran a resguardo en los hospitales, retirados de circulación, hasta tanto se determine su depósito final”, añadieron.

