Los daños que dejaron las lluvias en Mendoza: Guaymallén, el más afectado

Las fuertes lluvias que se registraron en la mañana y noche del lunes y que se extendieron hasta la madrugada del martes generaron 22 incidentes en distintos departamentos del Gran Mendoza , según el relevamiento oficial realizado entre las 20 horas del 18 de agosto y las 7 del 19 de agosto.

Según lo informado por Defensa Civil , los mayores inconvenientes se concentraron en Guaymallén , donde se reportaron seis novedades: una vivienda anegada, dos desbordes de cloacas y tres cortes en el tendido eléctrico.

En Godoy Cruz , en tanto, se produjeron cinco episodios vinculados principalmente a transformadores y cables afectados por el temporal.

En Capital se registraron dos árboles caídos y dos cortocircuitos en el sistema eléctrico, sumando cuatro casos en total.

Una situación similar se vivió en Maipú , donde también se contabilizaron cuatro novedades: dos caídas de árboles y dos problemas eléctricos.

Por su parte, Las Heras notificó tres incidentes, entre los que se destacan una vivienda anegada y el desborde de cloacas en un sector del departamento.

Defensa Civil indicó que, pese a la intensidad de las precipitaciones, no hubo que lamentar heridos ni evacuados.

Cuadrillas municipales trabajaron durante la madrugada en la limpieza de calles y el retiro de ramas, mientras que personal de Edemsa atendió los inconvenientes eléctricos en los puntos más afectados.