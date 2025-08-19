19 de agosto de 2025 - 08:17

Los daños que dejaron las lluvias en Mendoza: Guaymallén, el más afectado

El reporte de Defensa Civil señala árboles caídos, desborde de cloacas y cables cortados, entre otros incidentes.

Foto archivo Los Andes

Foto archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las fuertes lluvias que se registraron en la mañana y noche del lunes y que se extendieron hasta la madrugada del martes generaron 22 incidentes en distintos departamentos del Gran Mendoza, según el relevamiento oficial realizado entre las 20 horas del 18 de agosto y las 7 del 19 de agosto.

Leé además

Un grupo de espectadores que asistió este fin de semana a la Sala 1 del Cine San Martín, en La Plata, denunció una serie de irregularidades

Caos en el cine: gritos, quejas y "mini piquete" en una función de "Homo Argentum"

Por Redacción Sociedad
El Paso Cristo Redentor - Foto ilustrativa

Reabrieron el paso Cristo Redentor: hasta cuándo durará

Por Redacción Sociedad

Según lo informado por Defensa Civil, los mayores inconvenientes se concentraron en Guaymallén, donde se reportaron seis novedades: una vivienda anegada, dos desbordes de cloacas y tres cortes en el tendido eléctrico.

En Godoy Cruz, en tanto, se produjeron cinco episodios vinculados principalmente a transformadores y cables afectados por el temporal.

En Capital se registraron dos árboles caídos y dos cortocircuitos en el sistema eléctrico, sumando cuatro casos en total.

Una situación similar se vivió en Maipú, donde también se contabilizaron cuatro novedades: dos caídas de árboles y dos problemas eléctricos.

Por su parte, Las Heras notificó tres incidentes, entre los que se destacan una vivienda anegada y el desborde de cloacas en un sector del departamento.

Defensa Civil indicó que, pese a la intensidad de las precipitaciones, no hubo que lamentar heridos ni evacuados.

Cuadrillas municipales trabajaron durante la madrugada en la limpieza de calles y el retiro de ramas, mientras que personal de Edemsa atendió los inconvenientes eléctricos en los puntos más afectados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ANMAT alerta sobre unidades de tomate triturado Marolio.

Alerta de la Anmat: confirmó que un lote de tomate triturado viene con gusanos y detalló cómo identificarlo

Por Redacción Sociedad
Foto: Archivo Los Andes

Tras las lluvias, alerta por Zonda y ascenso de la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza

Por Redacción Sociedad
la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 18 de agosto

Por Redacción