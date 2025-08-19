Los daños que dejaron las lluvias en Mendoza: Guaymallén, el más afectado

Las fuertes lluvias que se registraron en la mañana y noche del lunes y que se extendieron hasta la madrugada del martes generaron 22 incidentes en distintos departamentos del Gran Mendoza, según el relevamiento oficial realizado entre las 20 horas del 18 de agosto y las 7 del 19 de agosto.
Según lo informado por Defensa Civil, los mayores inconvenientes se concentraron en Guaymallén, donde se reportaron seis novedades: una vivienda anegada, dos desbordes de cloacas y tres cortes en el tendido eléctrico.
En Godoy Cruz, en tanto, se produjeron cinco episodios vinculados principalmente a transformadores y cables afectados por el temporal.
En Capital se registraron dos árboles caídos y dos cortocircuitos en el sistema eléctrico, sumando cuatro casos en total.
Una situación similar se vivió en Maipú, donde también se contabilizaron cuatro novedades: dos caídas de árboles y dos problemas eléctricos.
Por su parte, Las Heras notificó tres incidentes, entre los que se destacan una vivienda anegada y el desborde de cloacas en un sector del departamento.
Defensa Civil indicó que, pese a la intensidad de las precipitaciones, no hubo que lamentar heridos ni evacuados.
Cuadrillas municipales trabajaron durante la madrugada en la limpieza de calles y el retiro de ramas, mientras que personal de Edemsa atendió los inconvenientes eléctricos en los puntos más afectados.