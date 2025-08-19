Alerta de la Anmat: confirmó que un lote de tomate triturado viene con gusanos y detalló cómo identificarlo

Es de una famosa marca y, tras la detección de gusanos, se coordinarán acciones entre Mendoza y la provincia de Buenos Aires para investigar el incidente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una nueva alerta preventiva: esta vez, sobre un lote de tomate triturado marca Marolio que podría contener parásitos microscópicos. La medida busca resguardar la salud de la población.

Según informa el comunicado, se detectaron anomalías en envases distribuidos en escuelas del municipio bonaerense de Rojas. El organismo sanitario informó que, a simple vista, el producto parecía contener gusanos y que, bajo el microscopio, se trataría de microstomum sp.

microstomum sp. Microstomum sp detectado en el tomate triturado Marolio. Argentina .gob.ar Se trata de un tipo de parásito que podría estar presente en el alimento. Por esta razón, se recomendó no consumir las unidades involucradas hasta tanto se finalice la investigación.

Investigación: el producto se elabora en Mendoza El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones.

Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza.

ANMAT / Marolio ANMAT advierte sobre unidades de tomate triturado Marolio. Argentina.gob.ar ANMAT / Marolio ANMAT advierte sobre unidades de tomate triturado Marolio. Argentina.gob.ar Por todo lo expuesto la ANMAT recomienda: A la población que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial.

A quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor.