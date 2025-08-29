Tormenta de Santa Rosa: 3 actividades planificadas para este fin de semana fueron reprogramadas por mal tiempo

Oficialmente hoy, viernes 29 -y hasta el domingo 31 de agosto de 2025 -, se ha ingresado al período conocido, atmosférica y climatológicamente hablando, como " Tormenta de Santa Rosa " en Mendoza . Este fenómeno, que tiene su explicación en la ocurrencia del choque de las primeras masas de aire cálido que comienzan a incidir sobre los frentes fríos al acercarse la primavera, prevé la presencia de lluvias, vientos fuertes y hasta nevadas en algunas zonas de la provincia .

Ante este pronóstico de tormenta (focalizado principalmente el sábado), y con una mínima prevista de 9° y una máxima de 17° para el sábado 30 de agosto , varias actividades que habían sido confirmadas para esta jornada fueron reprogramadas en las últimas horas y en toda la provincia de Mendoza .

Calculan que entre sábado y domingo podrían precipitar entre 60 y 80 mm de lluvia , un tercio de lo que llueve en todo el año .

Además del sábado , el pronóstico de lluvia y mal tiempo se extiende hasta el domingo 31 de agosto - inclusive- en Mendoza . Para el último día del fin de semana , la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas ha pronosticado un día "mayormente nublado y con descenso de la temperatura , vientos leves del sector sur". Además, la temperatura oscilará entre los 6°C y los 12°C .

Si bien estaba previsto que el evento "Mendoza vista por Hollywood" tuviese lugar este sábado a partir de las 13 , el anuncio de intensas tormentas obligó a los organizadores a reprogramarlo para el próximo sábado, 6 de septiembre , a la misma hora.

Brad Pitt en Mendoza durante el rodaje de "Siete años en el Tíbet" Gentileza Museo Interactivo Audiovisual de Mendoza

Durante el encuentro hecho se repasarán historias, anécdotas y secretos de cinco grande producciones con el sello de Hollywood que fueron filmadas en Mendoza.

Entre ellas, se destaca una que -por primera vez- presentó a un gaucho hablando en inglés, y su respectiva respuesta; una película de cowboys donde todos hablaban español.

HOLLYWOODLAND

Con la reprogramación, así quedó la convocatoria:

Fecha : Sábado 6 de septiembre a las 13.

: Sábado 6 de septiembre a las 13. Lugar : Museo Interactivo Audiovisual, en el Distrito 33 (al Oeste de la Ciudad de Mendoza -link para acceder a la ubicación y cómo llegar-)

: Museo Interactivo Audiovisual, en el Distrito 33 (al Oeste de la Ciudad de Mendoza -link para acceder a la ubicación y cómo llegar-) Entrada: 10.000 pesos con una copa de vino (a quienes habían adquirido para este sábado, por supuesto se les reconocerá la entrada).

2) "Dulce café en el lago", una imperdible cita en el Parque San Martín que pasa a septiembre

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza confirmó que, debido al desfavorable pronóstico meteorológico, la actividad “Dulce café en el lago” en el Parque General San Martín -y que iba a tener lugar el sábado 30 y el domingo 31 de agosto-, fue reprogramada para el siguiente fin de semana.

Así las cosas, el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 10 a 18, será la feria de café, pastelería y delicatesen en el mismo lugar. Además habrá charlas, clases, talleres, música y sorteos. La entrada será gratuita y por orden de llegada.

Café en el lago

Cronograma

Sábado 6 de septiembre

De 15 a 18: música en vivo con DJ Locyfer.

A las 16: taller de cocina infantil de Chefsitos (cupo máximo de 20 niños).

Domingo 7 de septiembre

A partir de las 15: taller de cocina infantil de Chefsitos (cupo máximo de 20 niños).

A las 17: música en vivo con Birimbao (bossa nova).

Pronóstico del tiempo / Mendoza / Clima / Nublado / Calor / Parque San Martín Pronóstico del tiempo para Mendoza. Gentileza

3) Día de las infancias inclusivas

También para este domingo, 31 de agosto, se había previsto la celebración del Día de las infancias inclusivas en el Predio de la Virgen (Guaymallén). No obstante, los organizadores decidieron reprogramarlo para el domingo 7 de septiembre, también por el pronóstico de "Tormenta de Santa Rosa".

Se trata de una actividad en la que todo estará diseñado y dispuesto de manera tal que las diferencias no sean un impedimento, sino un factor de unión donde niños y niñas -con y sin discapacidad- jueguen, se rían, compartan y crezcan juntos. Será con entrada libre y gratuita.

Día de las Infancias Inclusivas, un espacio para ser felices y derribar barreras Gentileza

Habrá profesores de Educación física, juegos adaptados, inflables, números artísticos y shows de magia. Está organizado por la Fundación VinculAT, la Municipalidad de Guaymallén y la Organización Marea Azul. Las actividades comenzarán a las 15:30 del primer domingo de septiembre y se extenderán hasta las 18:30.