Día de las Infancias Inclusivas, un espacio para ser felices y derribar barreras

Con el objetivo de construir espacios en los que la discapacidad no sea una barrera y donde la inclusión sea la regla y no la excepción, se realizará el Día de las infancias inclusivas el domingo 7 de septiembre en el Predio de la Virgen ( Guaymallén ) .

Todo estará diseñado y dispuesto de manera tal que que las diferencias no sean un impedimento , sino un factor de unión donde niños y niñas - con y sin discapacidad - jueguen, se rían, compartan y crezcan juntos. Será con entrada libre y gratuita .

La Fundación VinculAT, la Municipalidad de Guaymallén y la Organización Marea Azul son los organizadores de la actividad, ideada como "una tarde pensada desde el corazón ". Las actividades comenzarán a las 15:30 del primer domingo de septie,bre y se extendrán hasta las 18:30 .

Un grupo de profesores de educación física serán los encargados de guiar y encabezar actividades adaptadas para que niños y niñas con y sin discapacidad realicen juntos. "La premisa es que el juego , cuando es inclusivo , se convierte en un puente que une, transforma y enseña ", destacaron los organizadores.

En el predio verde se instalarán dos inflables que invitan a saltar, jugar y liberar energía en un ambiente seguro y alegre . Además, participarán los payamédicos , quienes, con su ternura y humor, transformarán cada encuentro en un momento de conexión y alegría .

Dia infancia

Juegos, magia y diversión

El espectáculo incluirá un show de magia con trucos sorprendentes, ilusiones y participación del público. También habrá malabaristas que desafían la gravedad con sus destrezas, y mimos que, sin necesidad de decir palabras, incitarán a los presentes a reír, reflexionar y emocionarse.

Además, para que la celebración sea completa, la Fundación de Banco Macro colaborará con una merienda compartida, regalos y golosinas. En el predio se colocarán baños químicos adaptados.

VinculAT -fundación dedicada al abordaje integral de personas con discapacidad o trastornos mentales-, Marea Azul -organización sin fines de lucro que trabaja por los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista- y la Municipalidad de Guaymallén se unen para crear esta experiencia única e inolvidable.

"Este Día de las infancias inclusivas es mucho más que una fecha, es una invitación a mirar con ojos inclusivos, a abrir el corazón y a construir una comunidad donde las diferencias no excluyan", concluyeron los organizadores.