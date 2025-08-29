Lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ciclogénesis: cuándo empieza el temporal de Santa Rosa en Buenos Aires

Luego de una jornada amigable este viernes, el clima en la Ciudad de Buenos Aires dará una vuelta de 180 grados. La esperada Tormenta de Santa Rosa está en camino: a partir del sábado por la noche, la ciclogénesis prevista traerá lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 60 km/h que se extenderán durante el fin de semana y hasta el lunes. Se esperan acumulados que en zonas puntuales podrían superar los 120 mm, mientras en otras partes serán más moderados.

La Tormenta de Santa Rosa traerá lluvias a Buenos Aires: qué días y a qué hora se esperan

Se viene un viernes "primaveral" antes de la llegada del frío y la lluvia: el pronóstico para Mendoza

Este fenómeno, cargado de tradición popular, podría marcar el inicio de una primavera irregular, según el informe del INTA. Habrá que estar atentos ante posibles nuevas alertas del SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma que un sistema de baja presión desencadenará una ciclogénesis entre el sábado 30 de agosto y el lunes 1 de septiembre , con lluvias muy intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos sobre el centro del país.

Se esperan precipitaciones acumuladas entre 20 y 120 mm , y en sectores puntuales valores entre 120 y 150 mm o incluso más.

Pronóstico adicional del SMN indica tormentas aisladas y ráfagas de hasta casi 60 km/h durante la tarde del sábado.

En la Ciudad de Buenos Aires , el deterioro comenzará el sábado por la noche , con neblina, lluvias, viento y actividad eléctrica posible en horas posteriores.

Alertas meteorológicas

El SMN ya ha emitido alerta amarilla por lluvias y tormentas para la provincia de Buenos Aires, extendida al sábado en el AMBA. Se recomienda mantener atención en las actualizaciones oficiales, ya que podrían elevarse los niveles de alerta si las condiciones se intensifican.

Santa Rosa de Lima, Tradición y ciencia

El nombre del fenómeno se vincula a la festividad de Santa Rosa de Lima (30 de agosto), según una leyenda que vincula la tormenta a un episodio de protección divina. Aunque forma parte del imaginario popular, para la meteorología tiene un origen natural: el choque de aire húmedo cálido del norte con frentes fríos, típicos del fin del invierno.

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es un término meteorológico que se usa para describir el proceso de formación o intensificación rápida de un ciclón extratropical (es decir, una zona de baja presión en la atmósfera).

Es cuando una baja presión atmosférica (esos sistemas que suelen traer lluvias, tormentas y viento) se profundiza muy rápido, generando fenómenos meteorológicos intensos en poco tiempo.