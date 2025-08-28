Se viene un viernes "primaveral" antes de la llegada del frío y la lluvia: el pronóstico para Mendoza

El agradable tiempo de la semana se despide para dar paso a un fin de semana con temperaturas inestables.

El viernes abre paso al fin de semana que estará marcado por lluvias, vientos del sur y un importante descenso de la temperatura en Mendoza.

El agradable clima de la semana se despide para dar paso a un fin de semana inestable en Mendoza. Se esperan lluvias y tormentas en la provincia, además de vientos del sur y un notable descenso de las temperaturas. En alta montaña, continuarán las nevadas.

El viernes 29 de agosto marca el inicio del cambio de temperaturas, con pronóstico de lluvias y tormentas en el llano y nevadas en la cordillera. Las temperaturas rondarán entre los 10°C de mínima y 25°C de máxima.

Pronóstico del fin de semana El sábado 30 de agosto continuará mayormente nublado y ventoso, con un descenso de la temperatura. Se pronostican lluvias en el llano y nevadas en la cordillera, con vientos algo fuertes del sur que afectarán principalmente a las zonas más abiertas de la provincia. La máxima rondará los 17°C y la mínima los 9°C.