Confirmaron cuándo termina el diluvio en el AMBA y luego arranca la alerta amarilla por vientos

El SMN emitió una alerta amarilla para cinco provincias tras ciclogénesis. Conocé el pronóstico.

Tras un día y medio de lluvias, llega el fin del diluvio en el AMBA pero hay alerta amarilla por vientos.

Tras un día y medio de lluvias, llega el fin del diluvio en el AMBA pero hay alerta amarilla por vientos.

El fenómeno estuvo vinculado a una ciclogénesis, un sistema de baja presión que se formó sobre el Litoral en la noche del lunes y que avanza hacia el Atlántico durante esta jornada.

Alerta amarilla por vientos

Para hoy, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos, que rige para la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, y el sur de Entre Ríos.

Los acumulados de lluvia en el AMBA

En apenas un día y medio, el agua caída superó la media mensual en varias localidades.

  • Ciudad de Buenos Aires: 108 mm (hasta las 11 de hoy)
  • Merlo: 107 mm
  • San Fernando: 86 mm
  • Moreno: 85 mm
  • Ezeiza: 79 mm
  • La Plata: 71 mm

Tiempo en Buenos Aires y alrededores

El jueves volverán las nubes al AMBA con una probabilidad del 40% de chaparrones, acompañados por ráfagas menores a 50 km/h. De cara al viernes, la probabilidad de precipitaciones aumentará nuevamente, aunque de manera puntual. También se espera un descenso de la temperatura.

Mientras Buenos Aires sigue bajo la influencia del sistema, el jueves regirá una alerta amarilla en la cordillera, desde el norte de Neuquén hasta el sur de Jujuy. El viernes el área de alerta se reducirá, abarcando desde San Juan hasta Jujuy.

El pronóstico para el fin de semana

El sábado y domingo se perfilan como los días más fríos y despejados de la semana. Un viento sur traerá cielo limpio y mínimas bajas: 5°C de madrugada y máximas de 15°C en Buenos Aires.

El domingo será la jornada más estable, con ráfagas que no superarán los 30 km/h. Esta situación se repetirá en gran parte del norte y centro del país. Solo Tierra del Fuego y las islas Malvinas tendrán precipitaciones, en forma de nevadas.

