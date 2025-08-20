Confirmaron cuándo termina el diluvio en el AMBA y luego arranca la alerta amarilla por vientos

Finalmente, tras un día que parecía que se caía el cielo, la lluvia dará un respiro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles por la tarde. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional(SMN), la probabilidad de precipitaciones descenderá al 40% después del mediodía y caerá a cero hacia la noche.
El fenómeno estuvo vinculado a una ciclogénesis, un sistema de baja presión que se formó sobre el Litoral en la noche del lunes y que avanza hacia el Atlántico durante esta jornada.
Alerta amarilla por vientos
Para hoy, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos, que rige para la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, y el sur de Entre Ríos.
Los acumulados de lluvia en el AMBA
En apenas un día y medio, el agua caída superó la media mensual en varias localidades.
Tiempo en Buenos Aires y alrededores
El jueves volverán las nubes al AMBA con una probabilidad del 40% de chaparrones, acompañados por ráfagas menores a 50 km/h. De cara al viernes, la probabilidad de precipitaciones aumentará nuevamente, aunque de manera puntual. También se espera un descenso de la temperatura.
Mientras Buenos Aires sigue bajo la influencia del sistema, el jueves regirá una alerta amarilla en la cordillera, desde el norte de Neuquén hasta el sur de Jujuy. El viernes el área de alerta se reducirá, abarcando desde San Juan hasta Jujuy.
El pronóstico para el fin de semana
El sábado y domingo se perfilan como los días más fríos y despejados de la semana. Un viento sur traerá cielo limpio y mínimas bajas: 5°C de madrugada y máximas de 15°C en Buenos Aires.
El domingo será la jornada más estable, con ráfagas que no superarán los 30 km/h. Esta situación se repetirá en gran parte del norte y centro del país. Solo Tierra del Fuego y las islas Malvinas tendrán precipitaciones, en forma de nevadas.