La Tormenta de Santa Rosa traerá lluvias a Buenos Aires: qué días y a qué hora se esperan

Tras varios días de tiempo estable y casi primaveral, el pronóstico del tiempo indica que las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) durante el próximo fin de semana.

Según los reportes meteorológicos, el sábado 30 de agosto comenzará con cielo parcialmente soleado, pero hacia la tarde se incrementará la nubosidad y no se descartan algunos chubascos. La inestabilidad se extendería al domingo 31, cuando se prevén lluvias durante la mañana y cielo mayormente nublado en el resto de la jornada.

De esta manera, las precipitaciones llegarán justo en las fechas asociadas a la tradicional “Tormenta de Santa Rosa”, que según la creencia popular ocurre cada año entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, aunque los meteorólogos aclaran que se trata de una coincidencia estadística y no de un fenómeno garantizado.

A partir del lunes 1 de septiembre se espera una mejora en las condiciones, con un descenso de la nubosidad y temperaturas templadas que marcarán la transición hacia la primavera.

Históricamente, Buenos Aires registra su temporada más lluviosa entre septiembre y marzo, con tormentas intensas y frecuentes, mientras que los meses de junio y julio son los más secos del año.