26 de agosto de 2025 - 08:59

La Tormenta de Santa Rosa traerá lluvias a Buenos Aires: qué días y a qué hora se esperan

Tras varios días de tiempo estable y casi primaveral, el pronóstico del tiempo indica que las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) durante el próximo fin de semana.

Según los reportes meteorológicos, el sábado 30 de agosto comenzará con cielo parcialmente soleado, pero hacia la tarde se incrementará la nubosidad y no se descartan algunos chubascos. La inestabilidad se extendería al domingo 31, cuando se prevén lluvias durante la mañana y cielo mayormente nublado en el resto de la jornada.

De esta manera, las precipitaciones llegarán justo en las fechas asociadas a la tradicional “Tormenta de Santa Rosa”, que según la creencia popular ocurre cada año entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, aunque los meteorólogos aclaran que se trata de una coincidencia estadística y no de un fenómeno garantizado.

A partir del lunes 1 de septiembre se espera una mejora en las condiciones, con un descenso de la nubosidad y temperaturas templadas que marcarán la transición hacia la primavera.

Históricamente, Buenos Aires registra su temporada más lluviosa entre septiembre y marzo, con tormentas intensas y frecuentes, mientras que los meses de junio y julio son los más secos del año.

  • Sábado 30 de agosto: presencia de sol en la mañana, con aumento de la nubosidad por la tarde y posibilidad de chubascos.

  • Domingo 31 de agosto: jornadas con períodos de lluvia durante la mañana, cielo nublado y temperaturas templadas.

  • A partir del lunes 1 de septiembre, mejora gradual: condiciones más estables con sol intermitente y disminución de lluvias.

