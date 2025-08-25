25 de agosto de 2025 - 10:07

Cuánto cuesta una cena para dos en 'Mon Poulet', el restaurante de Christophe Krywonis en Buenos Aires

Precios. El restaurante Mon Poulet, de Christophe Krywonis, combina clásicos franceses con platos accesibles.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los precios en Mon Poulet reflejan la impronta francesa de su creador. Según la carta actual y en línea con la tendencia de precios en un restaurante porteño, un menú para dos personas incluye platos principales, guarniciones, bebida y postre, con valores promedio de entre $30.000 y $45.000.

Platos principales y porciones para compartir

El clásico pollito al spiedo con papas para dos cuesta $20.900, siendo la opción más elegida. La milanesa de pollo se ofrece a $12.500, mientras que el osobuco de cerdo con vegetales asciende a $16.500.

Otras opciones:

  • Pollo al curry con arroz: $13.900

  • Pastel de carne Parmentier: $10.500

  • Medio pollo con papas: $14.500

Con dos platos principales, el gasto promedio se ubica en $27.000 a $33.000 antes de bebidas y postres.

Cuánto cuesta una cena para dos en 'Mon Poulet', el restaurante de Christophe Krywonis en Buenos Aires (1)

Guarniciones, sándwiches y postres

Las guarniciones van de $5.500 a $9.900, como puré de papa, zanahorias asadas o tortilla. Los sándwiches varían entre $11.000 y $18.900, destacando el de trucha ahumada casera como el más costoso.

En la parte dulce, los postres como flan parisino, torta vasca o tarta tatin rondan los $6.500.

Una cena completa para dos, con guarnición y postre, suma entre $35.000 y $40.000.

Bebidas y promedio de gasto en el restaurante Mon Poulet

El agua o gaseosa cuestan $3.300, mientras que una copa de vino Animal asciende a $16.500. Una pareja que elige un plato principal cada uno, guarnición compartida, dos postres y vino puede gastar alrededor de $42.000.

En promedio:

  • Cena básica con pollo para dos + bebidas: $25.000

  • Cena completa con postre y vino: $40.000 a $45.000

Un rincón francés en La Imprenta

Ubicado en Av. Federico Lacroze 1724, Mon Poulet refleja el espíritu de Christophe Krywonis, con un formato de rotisería y restaurante que combina recetas francesas con el gusto argentino.

El spiedo a leña y carbón, la terraza callejera y los postres clásicos europeos convierten al local en un destino gastronómico de referencia en Buenos Aires.

