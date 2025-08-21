Cuánto cuesta una cena para dos en Anchoita, el restaurante de Enrique Piñeyro en Buenos Aires

Restaurante. Los precios actualizados a agosto de 2025 de Anchoita, uno de los espacios más exclusivos de la gastronomía porteña.

Un restaurante muy buscado en Buenos Aires es Anchoita, el proyecto gastronómico de Enrique Piñeyro en Chacarita. Reconocido con la Estrella Verde Michelin, su propuesta combina charcutería propia, platos de autor y sabores argentinos, entre otros. Comer allí implica una experiencia distinta.

En la charcutería, los productos madurados rondan entre $7.500 y $11.700. Ejemplos destacados:

Carré de cerdo de bellota (12 meses) $11.000

Culatello (12 meses) $11.000

Panceta curada $9.400

Bresaola de vaca de pastura $11.700

Surubí ahumado $8.400

La famosa tabla de charcutería cuesta $187.000 e incluye cerdo de bellota, vaca de pastura, pesca de río y ave.

image Platos principales de Anchoita y sus precios Además de los embutidos, la carta presenta opciones para quienes buscan experiencias más contundentes.