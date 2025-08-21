Cuánto cuesta una cena para dos en Anchoita, el restaurante de Enrique Piñeyro en Buenos Aires

Un restaurante muy buscado en Buenos Aires es Anchoita, el proyecto gastronómico de Enrique Piñeyro en Chacarita. Reconocido con la Estrella Verde Michelin, su propuesta combina charcutería propia, platos de autor y sabores argentinos, entre otros. Comer allí implica una experiencia distinta.
En la charcutería, los productos madurados rondan entre $7.500 y $11.700. Ejemplos destacados:
La famosa tabla de charcutería cuesta $187.000 e incluye cerdo de bellota, vaca de pastura, pesca de río y ave.
Platos principales de Anchoita y sus precios
Además de los embutidos, la carta presenta opciones para quienes buscan experiencias más contundentes.
Entre los platos argentinos se destacan:
-
Locro $25.000
-
Mollejas a la brasa $48.600
-
Pastel de papa con ‘Nduja de cerdo $20.200
-
Pizza de pulpo argentino $26.200
-
Humita en chala de la huerta $10.200
En la sección de preparaciones crudas:
Cuánto cuesta compartir en el restaurante de Enrique Piñeyro
La propuesta de Anchoita invita a compartir tablas y combinados.
-
Tabla de anchoítas: $40.000
-
Choripanes (diferentes versiones): $12.000 cada uno
-
Empanadas gourmet: desde $6.400 hasta $7.500
-
Pan al horno de barro con lardo de cerdo: $8.500
-
Combinado de patés x3: $43.000
Una cena de dos tiempos con opciones de charcutería, algún plato principal y postre puede ubicarse entre $60.000 y $80.000, sin contar la bebida. Con vinos o coctelería, el monto final asciende mucho más.
El fenómeno detrás de Anchoita
El restaurante de Buenos Aires no solo se destaca por su carta. En cada apertura de reservas, miles de personas colapsan la plataforma online para conseguir un lugar.
En diciembre de 2024, la nueva aplicación desarrollada para manejar la demanda tuvo que soportar picos de más de 400.000 usuarios simultáneos.