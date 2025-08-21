Cuánto cuesta un almuerzo para dos en Riccitelli Bistró, el restaurante que conduce Juan Ventureyra en Mendoza

La e scena gastronómica en Mendoza crece a la par del vino, y cada vez más bodegas suman propuestas que invitan a quedarse a almorzar, disfrutar del paisaje y vivir una experiencia completa.

Entre ellas, Riccitelli Bistró logra destacarse con una fórmula que combina cocina de autor, productos de cercanía, maridaje con vinos propios y un la zona de Luján de Cuyo .

El restaurante funciona dentro de la bodega Matías Riccitelli Wines y está bajo la conducción del chef Juan Ventureyra , cuya propuesta gira en torno al trabajo con ingredientes de temporada, en gran parte cosechados de su propia huerta, y una mirada moderna sobre los sabores locales.

El Menú Mendoza es la opción más accesible del restaurante. Cuesta $175.000 por persona , lo que equivale a $350.000 por pareja . Incluye seis pasos , vinos Riccitelli seleccionados y una visita guiada a la bodega antes del almuerzo.

El recorrido arranca con dos snacks : uno servido con el Kung Fu Pet Nat 2024 , y otro con el Blanco de la Casa Riccitelli 2024 . Le siguen los entrantes , que combinan quesillo, calabaza, pera y armuelle por un lado, o zucchini, garbanzo e hinojo por el otro, acompañados con Semillón Invader 2024.

A mitad del menú, el comensal recibe una invitación del chef, que se marida con el Tinto de la Casa 2023. Para el plato principal hay dos opciones: ternera braseada / asado ruso o un plato vegetariano de berenjena, maíz y ají, acompañados por el Malbec de viñas francas 2021.

El cierre incluye un postre de durazno, avellana y azafrán, servido con Chenin Blanc Pet Nat 2024, además de infusión y mignardises. Este menú está disponible de lunes a sábados a las 12.30 horas, con reserva previa. El precio incluye IVA y puede cambiar sin previo aviso.

Qué otros menús hay en este bistró

Para quienes buscan una experiencia más extensa, el Menú Argentina ofrece siete pasos inspirados en las diferentes ecorregiones del país, maridados con vinos que acompañan el carácter de cada plato. Tiene un valor de $220.000 por persona, es decir, $440.000 para dos, con visita guiada incluida.

Cada paso representa un paisaje argentino:

Empieza por las Yungas (poroto y verdeo, con Kung Fu Pet Nat 2024) y sigue en los Montes de Llanura, con vegetales como remolacha, arveja, ricota y manzana, junto al Semillón 2023.

Riccitelli Bistró.jpeg Riccitelli Bistró había sido recomendado en la guía 2024, pero este año ganó su primera estrella. Riccitelli Wines

Desde allí, el menú avanza al Mar Argentino, con langostino, ají amarillo y pepino, acompañado por el Torrontés 2023. La Pampa se presenta con molleja, repollo y apio, maridada con el Bastardo patagónico 2023.

El siguiente paso, Chaco Seco, queda a criterio del chef. Luego llega Espinal, una combinación de pato, coliflor, damasco y mostaza, con el República del Malbec 2021. La última estación es Puna, un postre de chocolate, quinoa y sal, maridado con el Vintage Malbec 2019.

El menú se sirve de lunes a sábados a las 12.30 horas, e incluye infusión, mignardises y recorrido por la bodega. El valor también incluye IVA y puede modificarse sin previo aviso.